グリーンメチル、血液栄養解析レポート生成機能（特許取得済み）をメディテックハブで提供中

株式会社グリーンメチル

株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：小林良太）は、SaaS型診療支援プラットフォーム「メディテックハブ」に、血液検査データをもとに栄養状態を分析し、治療計画を可視化する「血液栄養解析レポート」機能を提供しています。

本機能は特許取得済み（特許第7457420号）で、分子栄養学・精密医療（プレシジョンメディシン）・機能性医学を統合した次世代型診療支援技術で、これから栄養療法を始めたいクリニックはもちろん、現在すでに栄養療法を行っているクリニックでも、診療効率と患者満足度をさらに高めることが可能です。

■ メディテックハブとは

「メディテックハブ」は、診療の属人化や教育負担といった医療現場の構造的課題に加え、栄養療法の導入・継続に伴う「学習コストの高さ」「専門人材の不足」「業務負荷」「集患・売上への不安」などの多面的な課題を解決するSaaS型プラットフォームです。

電子カルテを基盤とし、血液栄養解析の自動レポート生成、治療ロードマップ作成、PHR連携、サプリ販売、患者フォローまでを包括的にクラウド提供。

収益性と継続率を高めながら、クリニックの理想的な診療体制と経営ゴール（売上向上・事業の持続性）の実現を、データと伴走支援で力強くサポートします。

■社会的背景と課題

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

分子栄養学や機能性医学に基づく自由診療は全国で広がりつつありますが、現場では診療設計や説明が医師個人の経験や属人的な知識に依存しているのが実情です。そのため、再現性や患者の納得感を確保しにくく、治療継続率にも差が生じています。さらに、検査データの解釈やレポート作成は時間と労力を要し、医療従事者の業務負荷も大きいままです。

こうした属人的な構造は教育や導入の格差を生み、患者側にとっても「説明が難解」「具体的にどう行動すべきか分からない」という不透明さにつながっています。社会全体で浸透していくためには、診療プロセスをより構造的・論理的に整理し、標準化することが不可欠といえます。

■ 現場での具体的な課題

■ 血液栄養解析レポート生成機能

- 属人的かつDX化されていない業務が多い。- プロセス全体において効率性・標準化が不足している。- 患者体験の最適化が進んでいない（「理解しづらい・続けにくい」という不満）。

「血液栄養解析レポート生成機能」は、血液検査データと臨床情報を統合し、分子栄養学に基づいて不足栄養素や代謝バランスを分析。患者ごとに最適化された治療ステップを論理的かつ分かりやすいレポート形式で出力します。

これにより、医師は診療の説明に費やす時間を短縮でき、患者は自らの体の状態や治療プロセスを直感的に理解できます。

特に、これから栄養療法を始めるクリニックでも、専門人材や高度な知識がなくても質の高い診療を効率的に導入でき、既に栄養療法を行っているクリニックにとっては、診療精度や継続率をさらに高める強力なサポートとなります。

■ 実装と活用

血液栄養解析レポートは、メディテックハブに搭載されているPHR（パーソナル・ヘルス・レコード）と連携し、患者がスマートフォンから自身の治療計画を随時確認できる仕組みを提供しています。

医師は限られた診療時間でも「構造的かつ論理的」な説明を短時間で実現でき、患者は自ら治療に参加する姿勢を高めることで継続率・満足度・LTVの向上に寄与します。

■代表コメント（取締役 匂坂仁哉）

血液栄養解析レポート搭載は、分子栄養学・機能性医学・精密医療を融合し、患者一人ひとりに最適な治療プランを可視化できる大きな一歩です。

これから栄養療法を導入するクリニックはもちろん、既に実施しているクリニックにも有効なツールとして活用いただけると確信しています。今後は、バイオロジカル検査のサマリーレポート化を進め、現場の診療効率と患者満足度をさらに高めていきます。

グリーンメチル公式LINEアカウントお友達追加QRコード↑

今ならLINE友だち追加で2つの限定特典をゲットできます！

限定特典として以下の2つを無料提供中

・メディテックハブ通常アカウントを無料提供

・クリニック組織変革プログラム体験

【お友達追加URL↓】

https://line.me/ti/p/%40558rbeky

本リリースに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8730万6316円（資本準備金を含む）

HP：https://greenmethyl.com/

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用