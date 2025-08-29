CARAFUL株式会社

CARAFUL株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松村淳平、以下CARAFUL）は、TikTok Shopで実際に売上実績のあるインフルエンサーを、企業の商品プロモーションにキャスティングできる新サービスを開始いたします。

TikTok Shopで売上実績のあるインフルエンサーをキャスティングできる新サービスを開始

■ サービス提供の背景

インフルエンサーマーケティングは、日本でも急速に拡大しているマーケティング手法の一つです。しかし多くの企業が抱える課題は、「フォロワー数や知名度が高いインフルエンサーを起用しても、必ずしも売上につながらない」という点にあります。

本サービスでは、「実際にTikTok Shopで売上実績のあるインフルエンサー」に限定してキャスティングを行うことで、マーケティング投資の無駄を削減し、売上に直結するキャンペーンを実現します。

■ サービスの特長

・実績データに基づくキャスティング

単なるフォロワー数や再生数ではなく、TikTok Shop上での売上実績データを基準にインフルエンサーを選定。成果につながる確度の高いプロモーションが可能です。

・多様なジャンル・ターゲットに対応

美容・ファッション・日用品・ガジェットなど、幅広いカテゴリにおける「実績のあるインフルエンサー」をラインナップ。商品特性やターゲット層に合わせた最適なマッチングを実現します。

・スピーディーな実施

TikTok Shopの販売動向をリアルタイムで把握しているため、最短1日でキャスティングが可能。トレンドに即したキャンペーン展開を逃しません。

■ 期待される効果

売上増加：実際に売上実績のあるインフルエンサーが商品を紹介することで、購買率が向上

投資効率の改善：フォロワー数頼みの不確実な施策から、成果に基づく確実なマーケティングへ移行

ブランド認知向上：TikTok特有の拡散力により、売上だけでなくブランドの認知度アップも同時に実現

【お申し込み・お問い合わせ】

本プランに関する詳細やご相談は、以下のメールアドレスへお問い合わせください。

▶︎ info@caraful.co.jp

【会社概要】

社名 CARAFUL株式会社 https://www.caraful.co.jp/

所在地 東京都渋谷区東3-16-3エフ・ニッセイ恵比寿ビル8F

代表取締役社長 松村淳平

事業内容 SNSマーケティング事業