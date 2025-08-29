アイ・ケイ・ケイHD、海外人財の採用、教育、受入支援などを行う、新たな子会社を設立

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役会長兼社長CEO：金子和斗志）は、、2025年８月28日開催の取締役会において、下記のとおり子会社の設立及び人事異動について決議いたしました。



1．子会社設立について



（１）設立の目的


当社は、婚礼事業で培った高い接客力・ホスピタリティを基に、子会社を設立し、海外人財事業を展開します。


深刻化する国内人材不足への対応と新たな成長領域の開拓を目的に、海外人財の採用、教育、受入支援までの工程を一貫して行う体制を構築し、サービス品質と事業スピードの向上を図ることで社会課題の解決に貢献します。



（２）設立する子会社の概要




（３）今後の見通し


当該子会社の設立が当社の2025年10月期の連結業績に与える影響は軽微であります。


今後、当社の連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。


　


（４）その他


上記設立の子会社は、特定子会社に該当いたします。



２．人事異動について



（１）役員人事（2025年10月１日付）






本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室　真殿　瑞輝
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5



会社概要


[社名]　アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社


[証券コード]　2198東証プライム


[住所]　佐賀県伊万里市新天町722-5


[設立]　1995年11月1日


[資本金]　351百万円（2024年10月31日現在）


[代表者]　代表取締役会長兼社長　金子和斗志


[売上高]　2024年10月期連結売上高23,263百万円


[ホームページ]　https://www.ikk-grp.jp/


[事業内容]


グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供



[グループ会社]　アイ・ケイ・ケイ株式会社


　　　　　　　　PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA


　　　　　　　　アイケア株式会社


　　　　　　　　株式会社明徳庵


　　　　　　　　Ambihone株式会社