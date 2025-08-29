ECモールの美容健康ランキング分析レポートを公開
ECモール（Amazon、楽天）の美容健康ランキングでどんな商品が上位なのか分析したレポートを無料公開しました。
■調査概要
Amazon、楽天それぞれにおいて、美容健康カテゴリーのランキングTOP100の最新データを収集、分析。
商品名、商品の種類、価格、口コミ数などの他に、薬事表現例、薬機法分類、有効成分などの項目も収集、分析してレポートにまとめています。
ランキング分析レポートはこちら :
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=fylTrlJqOk
■ECモールの美容健康ランキング分析レポートを公開した背景
物販系BtoCのEC市場は右肩上がりで伸びており、美容健康ジャンルにおけるEC市場も同様に伸びています。
その中でECモールの存在感は大きく、「まずはモールで商品を探す」が消費者のよくある行動パターンです。
そのため、ECモールのランキングデータの分析は、美容健康商品を扱う企業にとって重要な意義があると考え、公開に至りました。
■レポート活用のメリット
・市場トレンドの把握
どのカテゴリが伸びているか、季節要因や消費者の変化があるかを確認できます。
・競合分析
どのブランドがランキングを占めているか、どんな商品がランキング入りしているかを確認できます。
・商品開発への応用
上位商品の特徴を分析することで、消費者が支持する要素を確認できます。
・マーケティング施策の最適化
売れている商品のキーワードや訴求ポイントを把握することで自社のマーケティング施策に活用することができます。
上記のような内容以外にも様々なメリットがあり、今後の幅広い意思決定に役立ちます。
ランキング分析レポートはこちら :
https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=fylTrlJqOk
■「薬事法マーケティングの教科書」について
URL：https://yakujihou-marketing.net/
薬事法マーケティングの教科書は、化粧品・健康食品・サプリメント・美容健康器具などを扱う企業にかんする法律（薬機法・景品表示法など）が学べるサイトです。
法律の解説や違反事例の紹介、対策などについて最新の情報も収集し、発信しています。
薬機法のOK/NG表現集や機能性表示食品レポートなど、様々なレポートの無料プレゼントを行っています。
■運営会社
株式会社UOCC
https://uocc.co.jp/
https://rikon.uocc.co.jp/
https://oem.uocc.co.jp/
https://trairy.jp/
https://trairy.jp/media/
https://cury.jp/media/
https://yakujihou-marketing.net/