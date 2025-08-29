ぬいぐるみたちが“終末”を過ごす一夜「ぬいぐるみ終末おとまりかい」を1999展で開催決定！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

あなたのぬいぐるみを「1999展」におとまりさせてみませんか？

静まり返った夜の展示室で、ぬいぐるみたちはいったい何をみるのでしょうか…。

おとまりかいの様子をこっそり撮影し、後日特別な記念品としてプレゼント。

不気味さとかわいさが交錯する、世界でたったひとつの「おとまり体験」が始まります。

開催概要

日程：９月６日(土)20:00～９月７日(日)10:00

※こちらはぬいぐるみがお泊りして楽しんでいただくお時間となります。

※下記日程に会場の六本木ミュージアムまでぬいぐるみの送り迎えをお願いします。

※郵送不可

ぬいぐるみのおあずけ：9月5日（金）10:00～ 9月6日（土）12:00

ぬいぐるみのおむかえ：9月7日（日）10:00～ 9月15日（月・祝）20:00

定員：20名予定

※予約申し込み＆抽選制となります。

※複数のぬいぐるみをお申し込みいただきましても、当選はお一人様1体までとなります。

宿泊料：3,800円

※ぬいぐるみお預け時に六本木ミュージアムチケットカウンターでお支払いください。

※保護者の方が送迎時に1999展をご鑑賞いただく際は、別途通常チケットをご購入ください。

応募受付期間：8月29日(金)19:00～9月1日(月)23:59

当選発表：9月4日（木）予定

応募方法：下記Googleフォームよりエントリー受付

※当選者のみにご連絡いたします。

お申込みはこちら

https://forms.gle/UfbYs6F7GRV1ZTDb8



★応募条件★

１.ご自身が所有しているぬいぐるみであること

２.大きすぎず、小さすぎない子

∟最長辺15cm以上100cm以内程度

３.お1人様1体まで

４.ぬいぐるみのお取り扱いに注意事項がないもの、貴重品ではないもの

∟ スタッフが移動させたり撮影したり、ぬいぐるみのお世話をします 。

５.1999展公式SNSへの投稿が可能であること

６.指定の期間中に保護者の方が六本木ミュージアムまでぬいぐるみの送り迎えができること

∟郵送や宅配便等は対応しておりません。

７.アニメ・映画・ゲームなどで広く知られているキャラクターぬいぐるみはご遠慮ください。

展覧会開催概要

イベント内容- 夜の「1999展」にて、ぬいぐるみたちが“終末”の空間で過ごす特別な一夜- ぬいぐるみたちの様子をスタッフが撮影し、後日特別な記念品としてプレゼント- 公式SNSでも、おとまりかい中の様子や記念写真の一部を公開予定注意事項- 本イベントで撮影された写真・映像は、公式SNSや各種媒体に掲載される場合がございます。- 宿泊料はぬいぐるみの宿泊料となります。保護者の方がぬいぐるみの送迎時に1999展をご鑑賞いただく際は、別途通常チケットのご購入をお願いいたします。- ぬいぐるみの送り迎えは、必ず該当期間中に六本木ミュージアム現地までお願いいたします。郵送等でのご対応は出来かねます。- お預かりするぬいぐるみは大切に取り扱いさせていただきますが、お預かり中に発生したいかなる事態（破損・紛失・変質など）について、主催者は責任を負いかねます。貴重品はお預けにならないよう、お願いいたします。また、個別の対応はできかねますのでご了承ください。

タイトル： 1999展 ―存在しないあの日の記憶―

期間： 2025年7月11日(金)～2025年9月27(土)

時間：10:00～18:00／(月)～(木)

10:00～20:00／(金)～(日)・(祝)

※開館時間は変更となる場合がございます。最新情報は展覧会公式サイトをご確認ください。

会場： 六本木ミュージアム（東京都港区六本木５丁目６－２０）

企画：バミューダ３ ラストワンダー

主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント 東宝 ニッポン放送

企画協力：ソニー・クリエイティブプロダクツ

制作協力：SSS by applibot AB&Co. 五叉路 蜃気楼 ディレクションズ ナイデル ビーワークス

宣伝協力：KADOKAWA（ファミ通文庫編集部）

キャラクターデザイン：米山舞

公式サイト: https://1999-kioku.jp/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/1999-kioku/

公式Ｘ:@1999_kioku

お問い合わせ：1999展 問い合わせ事務局

mail：info@1999-kioku.jp