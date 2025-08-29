「ABEMA」、大相撲九月場所前の特別コンテンツ『推すもうさんTV』にてSKE48佐藤佳穂＆伊藤実希が相撲部屋に初潜入！伝統的な制度に一言「選抜と一緒です」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月14日（日）より開催する大相撲九月場所の無料生中継にむけた特別コンテンツ『推すもうさんTV』を、「ABEMAスポーツ」公式YouTubeチャンネルにて配信いたしました。

『推すもうさんTV』は、相撲をほぼ知らないアイドルが相撲部屋を訪れ、見学や体験を通じて力士や相撲部屋の魅力に触れる新感覚入門バラエティです。稽古場の迫力や素朴な疑問を投げかける会話を通じて、初心者でも自然に相撲の世界に親しめる内容となっています。

記念すべき初回は、「ニュースでしか見たことがない」と語るfav meの中本こまりさんによるさわやかなオープニングでスタート。続くVTRでは、SKE48の佐藤佳穂さんと伊藤実希さんが、名古屋場所直前の熱気立つ中村部屋・名古屋宿舎を訪れました。

オープニングトークで佐藤さんが「東西に横綱が揃うのは4年ぶり」と発言すると、伊藤さんが「佳穂さん、めっちゃ詳しくないですか？」と驚きの表情。早速中村部屋を訪れた二人は、三段目の阿龍さん迎えられました。稽古時間を尋ねると「場所前は朝8時から」と答えがあり、伊藤さんが「バショマイってなんですか？」と質問。阿龍さんから「本場所前の期間のこと」と教わると「私たちでいうリハーサル期間」と理解を深めていました。

さらに、稽古場に漂う香りを佐藤さんが「ベビーパウダーのよう」と表現すると、阿龍さん「鬢付け油の匂い」と解説。日本髪を固めるために使われる甘い香りに二人は興味津々の様子でした。2時間にわたる稽古を見学した伊藤さんは、「ぶつかり合った時の衝撃音、生で聞いてすごいと思った」「感動しました」とコメント。力士たちの努力と迫力に感銘を受けていました。

また、見学中には西十両二枚目（令和7年7月場所時点）の友風想大関が「選抜と一緒です」と相撲の伝統的な制度をアイドルのシステムに例える発言もあり、2人の理解がさらに深まる場面も見られました。

番組後半では、中本こまりさんが挑戦する「こまりんのクイズモウ！」を展開。相撲記者歴15年のベテラン記者が、「大相撲の力士はなぜ裸で戦うのか？」といったクイズを出題。歴史や文化を学びつつ、中本さんの珍回答も飛び出し、これから大相撲を知りたい人でも楽しめる企画となりました。

■ABEMA 『推すもうさんTV』 概要

配信日：2025年8月29日（金）18:00～

URL：https://youtu.be/JK1ehmjH_pw

出演

佐藤佳穂（SKE48）、伊藤実希（SKE48）

中本こまり（fav me）

■『ABEMA大相撲2025 九月場所』 放送概要

期間：2025年9月14日（日）～9月28日（日）

URL：https://abema.tv/video/title/394-70

※初場所開催期間中の花田虎上・バーチャル解説は、土日のみ実施となります。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

