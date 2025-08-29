タイムリープから始まる恋愛の日々　『ラブ・スタートアゲイン』！実写恋愛ADVゲームが9月4日より販売開始！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）は、Steam(R)にて実写恋愛アドベンチャーゲーム『ラブ・スタートアゲイン』を9月4日(木)12:00より販売開始いたします。価格は1,800円。販売開始を記念して10%お得に購入ができるセールも開始いたします。

●販売情報

タイトル：『ラブ・スタートアゲイン』

ジャンル：男性向け恋愛アドベンチャーゲーム

対応機種：Steam(R)

プレイ人数：1人

販売開始日時：2025年9月4日（木）12:00～（予定）

価格：1,800円（税込）

Steam(R)ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3707370/_/

公式サイト：https://lovestartsagain.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/LoveStartsAgain

権利表記：(C)2025 WWWave Corp.

●販売開始記念セールの実施

販売開始を記念して、期間限定で通常価格の10％OFFでご購入いただけるセールを実施いたします。

本セールは、より多くのお客様に本作品の魅力をいち早く体験いただくことを目的としており、発売を楽しみにお待ちいただいていた方はもちろん、本作を初めて知った方にもおすすめの内容となっております。

実施期間：2025年9月4日12:00～2025年9月11日11:59

本作は、主人公視点のショートドラマライクな映像を視聴しながら、未来を選択してストーリーを進めていく実写恋愛アドベンチャーです。ブラック企業で働く主人公が大学時代にタイムリープして、明るい未来を取り戻そうとします。

恋愛アドベンチャーによくある後輩や先輩、幼馴染などのヒロインだけでなく、現代らしく『推し』との恋愛も体験できます。タイムリープした先で、「こんな恋愛がしたかった」と思うようなシナリオに巻き込まれて、ヒロインとのデートは東京各所で展開されます。

映像の総ボリュームは映画約2本分となり、かなり気合の入った作品となりました。

海外のSNSなどでも取り上げられつつある日本発の実写恋愛アドベンチャーゲーム『ラブ・スタートアゲイン』をこの機会にぜひ、お得にお買い求めください。

●『ラブ・スタートアゲイン』とは

一人称視点の高画質映像でストーリーが展開していく、没入感の高い実写恋愛アドベンチャーゲームです。

あなたは主人公の「エイ」として仕事に追われる毎日から突如タイムリープして、過去に戻ってしまうことから物語は始まります。未来を変えようと積極的な選択をしていく中で、個性豊かなヒロイン達とのドラマのような恋愛に巻き込まれていきます。

「あの頃に戻りたい...」誰もが一度は考えたことのあるそんな願望を、”妄想と現実の、ギリギリ現実に近い 側”で起きそうなニュアンスで描きます。憧れの恋愛シチュエーションが詰まったリアル恋愛シミュレーションをぜひご体験ください。

●株式会社ウェイブについて

ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック制作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの制作・放映や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手。2022年には、Weboon制作スタジオ「studio73」を立ち上げるなど日々挑戦を続けています。

社 名：株式会社ウェイブ

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/

※本記事内の画像をご利用の際は、下記クレジット表記をご記載ください

(C)2025 WWWave Corp.