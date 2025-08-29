劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開に向けた特別番組を9月5日（金）夜8時より「ABEMA」で独占無料放送！『チェンソーマン 総集篇』の独占先行・無料配信も決定！特番直後に“4時間ぶっ通し”無料放送

株式会社AbemaTV(c)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年9月19日（金）公開の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に向けた特別番組「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番SP！」を、2025年9月5日（金）夜8時より独占無料放送するとともに、TVシリーズをまとめた「『チェンソーマン 総集篇』前篇／後篇」の独占先行・無料配信を開始いたします。

『チェンソーマン』は、「少年ジャンプ+」（集英社）にて人気連載中の藤本タツキによる漫画が原作で、本作では、悪魔が蔓延る世界を舞台に、チェンソーの悪魔・ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ“チェンソーマン”として蘇った少年・デンジの物語が描かれます。原作漫画は累計発行部数3,000万部を突破。TVシリーズは『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』などのヒット作を手がけたMAPPAが制作を担当し、悪魔の力を駆使した緊張感のあるバトルシーンや予測不可能なストーリー展開がたちまち話題に。2025年9月19日（金）には、TVシリーズの続編となる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開予定で、シリーズ初の映画に多くのファンの注目が集まっています。

このたび「ABEMA」で独占無料放送が決定した特別番組「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番SP！」には、デンジ役・戸谷菊之介さんに加え、『チェンソーマン』愛に溢れた芸能人として、お笑い芸人のケンドーコバヤシさん、マヂカルラブリー・野田クリスタルさん、東京ホテイソン・ショーゴさん、フリーアナウンサーの松澤ネキさん、アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏さんらが出演し、6人が選んだ名シーンとともにTVシリーズの物語をイッキに振り返り。さらに劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作の裏側に迫るアニメーションスタジオ「MAPPA」への潜入レポートや、音楽アーティストたちからのコメント映像、そして、ここで初めて解禁となる劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の最新情報など、見ごたえたっぷりにお届けいたします。なお本番組のナレーションはレゼ役の上田麗奈さんが担当。『チェンソーマン』好き芸能人たちとおくる『チェンソーマン』愛に溢れた1時間の特別番組をお見逃しなく。

また合わせて「ABEMA」にて9月5日（金）夜9時より、TVアニメ『チェンソーマン』全12話をまとめ、原作コミックスの巻末エピソードを初アニメ映像化した「ちぇんそーびより」を収録した「『チェンソーマン 総集篇』前篇／後篇」の独占先行・無料配信もスタート。1週間独占で無料配信いたします。さらに特番直後の夜9時からは前篇・後篇を“4時間ぶっ通し”で無料一挙放送。

シリーズ初の映画公開に向け、ぜひ「ABEMA」で『チェンソーマン』の物語を無料で総復習しましょう。

■特別番組「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番SP！」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月5日（金）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/8up6yidZSkr9XV

出演者（敬称略）：戸谷菊之介、ケンドーコバヤシ、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ショーゴ（東京ホテイソン）、松澤ネキ、村川緋杏（CANDY TUNE）

※放送後、2025年12月31日（水）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■「『チェンソーマン 総集篇』前篇／後篇」独占先行・無料配信 概要

配信開始日時：2025年9月5日（金）夜9時～（1週間独占先行・無料配信）

番組URL：https://abema.tv/video/title/536-3

・特番直後に「『チェンソーマン 総集篇』前篇／後篇」“4時間ぶっ通し”無料一挙放送も

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月5日（金）夜9時～深夜1時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/8rZ7FdJVGWd143

※「『チェンソーマン 総集篇』前篇／後篇」は、2026年12月4日（金）夜11時59分まで無料でお楽しみいただけます。

