第7回Amazon スマイルSALEでお得に買い物♪
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、
8月29日(金) 09時00分～9月4日(木) 23時59分まで開催されている「第7回Amazon スマイルSALE」、9月5日(金) 00時00分～9月11日(木) 23時59分まで開催されている「後続セール」において、MOTTERUの人気アイテムを最大約50%OFFで販売いたします。
第7回Amazon スマイルSALE：8月29日(金) 09時00分～9月4日(木) 23時59分
後続セール：9月5日(金) 00時00分～9月11日(木) 23時59分
SALE対象商品をチェック！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6/deals?ingress=0&visitId=01164ad3-94bc-4cc6-bb65-ab684e263837&ref_=ast_sto_deals_banner
注目の目玉商品！
スマホの急速充電に！
●USB-C to Lightning(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH)ケーブル ((https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH)MOT-SCBCLG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH))(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH)
⇒【セール特価：1m:1,380円(税込)
2m:1,580円(税込)】
ピタッとまとまるマグネットケーブル！
●マグネットでくっつくケーブル(MOT-MGSCC)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJWRSRYT)
⇒【セール特価：1,280円(税込)】
スリムで持ち運び◎モバイルバッテリー！
●10,000mAhモバイルバッテリー(MOT-MB10005)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2HT6JPV)
⇒【セール特価：2,990円(税込)】
クーポンでさらにお得に！
SALE価格+クーポンでさらにお得にお買い求めいただけます。
各クーポンは商品ページより適用の上、ご購入ください。
LightningもType-Cも幅広く！
●USB-C to Lightning & USB-Cケーブル (MOT-2IN1G)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDXCJM5Z)
⇒【セール特価：1,280円(税込)】
280円OFFクーポンご利用で1,000円に！
コンパクトモバイルバッテリー
●5,000mAh(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL)モバイルバッテリー((https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL)MOT-MB5001-EC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL))(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL)
⇒【セール特価：2,499円(税込)】
500円OFFクーポンご利用で1,999円
PD65W対応ノートパソコンの充電も可能！
●最大65W出力 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGF39PQ5)2ポートAC充電器 (MOT-ACPD65WU1)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGF39PQ5)
⇒【セール特価：2,990円(税込)】
500円OFFクーポンご利用で2,490円
お得な1,000円ぽっきり商品！
マグネットでまとまるシリコンケーブルや、バイカラーがかわいいケーブルが1,000円ぽっきり。
ぜひこの機会をお見逃しなく！
MOT-MGSAC
USB Type-A to Type-Cマグネットケーブル
MOT-BCECAL
USB Type-A to Lightningケーブル
MOT-BCECAC
USB Type-A to Type-Cケーブル
MOT-BCECCC
USB Type-C to Type-Cケーブル
お得な14日間、は本日よりスタート！
商品をぜひチェックしてみてください♪
SALE商品を見に行く！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6?ref_=all-deals-redirect
----------------------------------
製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。
MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。
MAIL：support@motteru.co.jp
TEL：
046-200-7090(サポート)
046-205-8090（代表）
平日10時～12時/13時～17時
友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre
平日10時～12時/13時～17時