第7回Amazon スマイルSALEでお得に買い物♪

株式会社MOTTERU



株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、


8月29日(金) 09時00分～9月4日(木) 23時59分まで開催されている「第7回Amazon スマイルSALE」、9月5日(金) 00時00分～9月11日(木) 23時59分まで開催されている「後続セール」において、MOTTERUの人気アイテムを最大約50%OFFで販売いたします。





第7回Amazon スマイルSALE：8月29日(金) 09時00分～9月4日(木) 23時59分


後続セール：9月5日(金) 00時00分～9月11日(木) 23時59分




SALE対象商品をチェック！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6/deals?ingress=0&visitId=01164ad3-94bc-4cc6-bb65-ab684e263837&ref_=ast_sto_deals_banner



注目の目玉商品！



スマホの急速充電に！



●USB-C to Lightning(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH)ケーブル ((https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH)MOT-SCBCLG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH))(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMVYYZTH)


⇒【セール特価：1m:1,380円(税込)


　　2m:1,580円(税込)】












ピタッとまとまるマグネットケーブル！



●マグネットでくっつくケーブル(MOT-MGSCC)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJWRSRYT)


　⇒【セール特価：1,280円(税込)】







スリムで持ち運び◎モバイルバッテリー！



●10,000mAhモバイルバッテリー(MOT-MB10005)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2HT6JPV)


　⇒【セール特価：2,990円(税込)】








クーポンでさらにお得に！

SALE価格+クーポンでさらにお得にお買い求めいただけます。


各クーポンは商品ページより適用の上、ご購入ください。






LightningもType-Cも幅広く！



●USB-C to Lightning & USB-Cケーブル (MOT-2IN1G)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDXCJM5Z)


⇒【セール特価：1,280円(税込)】


280円OFFクーポンご利用で1,000円に！










コンパクトモバイルバッテリー



●5,000mAh(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL)モバイルバッテリー((https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL)MOT-MB5001-EC(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL))(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBS313GL)


　⇒【セール特価：2,499円(税込)】


500円OFFクーポンご利用で1,999円







PD65W対応ノートパソコンの充電も可能！



●最大65W出力 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGF39PQ5)2ポートAC充電器 (MOT-ACPD65WU1)(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGF39PQ5)


　⇒【セール特価：2,990円(税込)】


500円OFFクーポンご利用で2,490円








お得な1,000円ぽっきり商品！

マグネットでまとまるシリコンケーブルや、バイカラーがかわいいケーブルが1,000円ぽっきり。


ぜひこの機会をお見逃しなく！




MOT-MGSAC

USB Type-A to Type-Cマグネットケーブル




MOT-BCECAL

USB Type-A to Lightningケーブル




MOT-BCECAC

USB Type-A to Type-Cケーブル




MOT-BCECCC

USB Type-C to Type-Cケーブル





お得な14日間、は本日よりスタート！


商品をぜひチェックしてみてください♪



SALE商品を見に行く！ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B881595E-D4CB-4789-BE3B-DA976500BAB6?ref_=all-deals-redirect



