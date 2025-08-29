JSTQB(ソフトウェアテスト技術者資格認定組織)、20周年記念カンファレンスにて「インフォメーションセッション」を追加開催

特定非営利活動法人ソフトウェアテスト技術振興協会

JSTQB（ソフトウェアテスト技術者資格認定組織）は、2025年10月10日（金）に開催予定の「20周年記念 JSTQB カンファレンス in 2025 Autumn」において、JSTQB最新シラバスに関する情報を共有する特別企画「インフォメーションセッション」を無料オンライン形式で実施いたします。

最新シラバスの情報をいち早くお届けする場となります。ぜひご参加ください。

■セッション概要

開催日時：2025年10月10日(金) 10:00～11:30

開催形式：オンライン開催(Zoom)

参加費用：無料

■参加方法

「インフォメーションセッション」専用のconnpassページにアクセスし、お申し込みください。

URL：https://jstqb.connpass.com/event/365837/

※本セッションは「20周年記念 JSTQB カンファレンス in 2025 Autumn」とは別途お申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

詳細・お申し込みについては、カンファレンス特設サイト(https://light-piper-3bd.notion.site/JSTQB-20th-Anniversary-Conference-2467fe8c25c980a2816dc6315d1cd9ad)をご参照ください。

■タイムテーブル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54604/table/46_1_f4083d59e4daf077071feb1942b1130c.jpg?v=202508300856 ]

JSTQBは資格取得の学習に使用するシラバスの日本語版を無料で提供しています。このシラバスは、ソフトウェアテストの技術書としても幅広く活用できる内容となっています。ぜひご活用下さい。

各シラバス：https://jstqb.jp/syllabus.html

■ソフトウェアテスト技術者資格認定組織（JSTQB）について

JSTQB は日本におけるソフトウェアテスト技術者資格認定の運営組織で、各国のテスト技術者認定組織が参加している ISTQB（International Software Testing Qualifications Board）に 2005 年 4 月より加盟しています。

JSTQB が運営するソフトウェアテスト技術者資格はISTQBを通じて相互認証を行っており、本組織が運営する資格は海外でも有効な資格となっております。

JSTQB ウェブサイト：https://jstqb.jp/index.html

JSTQB 公式X：https://x.com/JSTQB_PR

JSTQB が公開しているシラバス（学習事項）はソフトウェアテストの技術情報としても活用できる内容です。

本シラバスを活用して日本のソフトウェアテスト技術者の技術向上に貢献したく、JSTQB はシラバス（学習事項）を無料で提供しております。

各シラバスのウェブサイト：https://jstqb.jp/syllabus.html

■お問い合わせ先

JSTQB お問い合わせ窓口 E-mail：query@jstqb.jp