Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Î¶¨»¿·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(2/2)
¡¡Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬µ±¤¯¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê³¹¡¦Åìµþ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÅù¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤ËÂç²ñ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤Î3·î¤è¤ê¶¨»¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö»ö¶ÈÃÄ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Î¶¨»¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨»¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Ï¡¢¹ç·×107¼Ô113·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¡¶¨»¿´ë¶È¡¦³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§AK¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿Åç¡¡´ð¹Ô
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÎ¦¾å¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºûÅÄ¡¡¸°ì
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê½ÀÆ»¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸àÆ²¡¡Ê¸¹¯
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼«Å¾¼Ö¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥á¥ê¥À¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ¾å·´Ãæ°æÄ®
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¡ÅÄ¡¡»°Ï¯
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼«Å¾¼Ö¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§Hapbeat¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡»³ºê¡¡Í¦Í´
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê½ÀÆ»¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊý³Ñ
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Êý»³¡¡¤ì¤¤¤³
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦Âîµå¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§Ê¿ÎÓ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¿ÎÓ¡¡¼Â
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÎ¦¾å¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCCH¥µ¥¦¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜÁê³Ú·´Àº²ÚÄ®
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃæÀî¡¡²í±Ê
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡Ê¥´¥ë¥Õ¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¥²ー¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ¡¡½ÓºÈ
¥«¥Æ¥´¥ê¡§Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÎ¦¾å¡Ë
£²¡¡¶¨»¿´ë¶È³Æ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Ê¿Åç¡¡´ð¹Ô¡ÊAK¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Î¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤Î¶¨»¿¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯100¼þÇ¯¤«¤Ä½é¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÀ¼Ò¤Ï¾¦¶È¡¦½»Âð»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ò»Ü¹©¤¹¤ë¾å¤Ç¡Öµ»½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤·úÊª¤Å¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î·úÊªÂ¤¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¡ÈÃ¯¤â¤¬¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡É ¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤´¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ®¸ù¤È¡¢Áª¼ê³§ÍÍ¤Î¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸àÆ²¡¡Ê¸¹¯¡Ê°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤ò¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Âè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¤Î¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¶¨»¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤ÁÀ¾Éð¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤«¤±¤ë¿Í¤ò¡¢¤Û¤Û¤¨¤à¿Í¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Ï¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÍý²ò¤È´Ø¿´¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¡¡»°Ï¯¡Ê¥á¥ê¥À¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ë¶¨»¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ò·ë¼Â¤µ¤»¡¢À¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£MERIDA¤Î¼ÒÌ¾¤Ï´Á»ú¤Ç¡ÖÈþÍøÃ£¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Å¾¼Ö¤Î»ý¤Ä³Ú¤·¤µ¤È²ÄÇ½À¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´·òÆ®¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»³ºê¡¡Í¦Í´¡ÊHapbeat¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ»½ÑÄó¶¡¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£Hapbeat¤Ï¡¢²»¤ò¿¶Æ°¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡È¿¨³Ð¤Ç´¶¤¸¤ë¡ÉÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤½¤Î±þÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤í¤¦¡¦ÆñÄ°¡Ê¥Ç¥Õ¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢UPGRADE with TOKYO¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤Ëµ»½Ñ¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤´±ï¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¸ú¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Îºß¤êÊý¤ò¡¢¼ÂÃÏ¤Ç¸¡¾Ú¡¦¼ÂÁ©¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³«È¯¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃ¼½ï¤Ë¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¹¤²¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¶¥µ»¤Î¹âÍÈ¤ä°ìÂÎ´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë--¿¿¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê´ÑÀïÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Î¤´À®¸ù¤È¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´·òÆ®¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Êý»³¡¡¤ì¤¤¤³ ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÊý³Ñ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤È¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÊý³Ñ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²»¤Î²Ä»ë²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ß¥ë¥ª¥È¡×¤ä¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê´ë²è¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤Îµ±¤«¤·¤¤Ä©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡¦¤¤³¤¨¤ë¡×¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÎÓ¡¡¼Â¡ÊÊ¿ÎÓ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¿ÎÓ¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÎ¦¾å¶¥µ»¡Ë¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï²¬»³¸©¤òµòÅÀ¤ËÁí¹ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥êー¥°¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÃË»Ò¡¦½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æð¼°ÌîµåÉô¡¢¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÁÏÀß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ï¸³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Õ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æµ±¤±¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡¡²í±Ê¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCCH¥µ¥¦¥ó¥É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤ò¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢500Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈ¯¸«¡¢À¤³¦½é¤ÎÆð¹üÅÁÆ³µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¡È¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¤Ë²»¤òÆÏ¤±¤ë¡É¿·¤·¤¤²»¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¿Í¤â¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤â¡¢Ã¯¤â¤¬²÷Å¬¤Ë²»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡¡½ÓºÈ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¥²ー¥È¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè25²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ Åìµþ2025¡×¤Ë¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¡ÊÎ¦¾å¡Ë¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤ë¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¾ðÇ®¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¨¥¹¥²ー¥È¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬·ò¹¯¤ÇÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡¢¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤Êý¡¹¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¬¤ó¸¡¿Ç¡ÊXÀþ¸¡ºº¡Ë¤ò¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë¾ðÊóÊÝ¾ã¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-¸¡ºº¥Ê¥Ó¥·¥êー¥º¡×Åù¤Î¼ÂÍÑ²½¤ä¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬·Ç¤²¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊÀ¼Ò¤Î»ö¶ÈÀº¿À¤È½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¡¢ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ËÅö¤¿¤êËÜÂç²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§ÍÍ¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢Ã¯¤â¤¬µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿À©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡ËÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¡¢±¿±ÄÅù¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷±¿±ÄËÜÉô¤ËÂÐ¤·¶¨»¿¶â¡¢ÊªÉÊ¡¢ÌòÌ³Åù¤òÄó¶¡Ëô¤ÏÂßÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù
¡Ê£²¡ËÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥à¥º¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¡¢±¿±ÄÅù¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃÄê¤Î¶¥µ»¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷±¿±ÄËÜÉô¤ËÂÐ¤·¶¨»¿¶â¡¢ÊªÉÊ¡¢ÌòÌ³Åù¤òÄó¶¡Ëô¤ÏÂßÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù
¡Ê£³¡ËÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¤ß¤ëTech¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー
ËÜÂç²ñ¤Î½àÈ÷¡¦±¿±Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡¦PR¥¾ー¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÃÄ¤ËÂÐ¤·¶¨»¿¶â¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¶¨»¿´ë¶È
´óÉí¡¦¶¨»¿¤ÎÀ©ÅÙ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½àÈ÷±¿±ÄËÜÉô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://deaflympics2025-games.jp/participation/support/
¡Ê»²¹Í¡Ë
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡§¥Ç¥Õ(Deaf)¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼ª¤¬¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¤¤³¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£4 Ç¯¤Ë1 ÅÙ¡¢²Æµ¨Âç²ñ¤ÈÅßµ¨Âç²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³«¤«¤ì¡¢¼ª¤Î¤¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ï100 ¼þÇ¯Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡§https://deaflympics2025-games.jp/¡Ë