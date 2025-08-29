「サステナビリティレポート2025」発行に関するお知らせ

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、2024年度のバンドーグループのサステナビリティ活動の取り組み実績をまとめた「サステナビリティレポート2025」(A4版、カラー 48ページ)を発行しましたのでお知らせします。当社グループは、「コンプライアンス・人権」「製品・サービス」「環境」「労働・安全」「ステークホルダーコミュニケーション」の5つをテーマにサステナビリティ活動を行っています。本レポートでは、サステナビリティ活動テーマに沿って、重要課題(マテリアリティ)ごとに報告しているほか、中長期経営計画やTCFDに基づく気候変動関連の情報開示について取り上げています。

１．主な内容

(1) Mission（経営理念）とサステナビリティ、History、トップメッセージ、中長期経営計画、

中期経営計画とマテリアリティ、サステナビリティマネジメント

(2) 製品・サービス

製品/プロセスイノベーション、顧客の安全衛生

Focus ― 社会/環境課題解決型製品を続々と展開

(3) 環境

原材料、廃棄物/水と廃水、大気への排出、エネルギー/保安防災、TCFDに基づく気候変動関連の情報開示

Focus ― カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速

(4) 労働・安全

研修と教育、雇用/ダイバーシティと機会均等、労働安全衛生、

Focus ― エンゲージメント向上による組織能力の進化

(5) コンプライアンス・人権

コンプライアンス、サプライヤー対応/腐敗防止/反競争的行為、人権対応（児童労働・強制労働）

(6) ガバナンス・コミュニケーション

コーポレート・ガバナンス/内部統制の推進/情報セキュリティ、ステークホルダーコミュニケーション、社会貢献活動

２．ホームページでの閲覧方法

当社ホームページ(www.bandogrp.com)のトップページから、「サステナビリティ」を選択し、「サステナビリティレポート」のボタンをクリックください（PDFファイルにて掲載しています）。

バンドー化学 サステナビリティ2025