「サステナビリティレポート2025」発行に関するお知らせ

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、2024年度のバンドーグループのサステナビリティ活動の取り組み実績をまとめた「サステナビリティレポート2025」(A4版、カラー 48ページ)を発行しましたのでお知らせします。当社グループは、「コンプライアンス・人権」「製品・サービス」「環境」「労働・安全」「ステークホルダーコミュニケーション」の5つをテーマにサステナビリティ活動を行っています。本レポートでは、サステナビリティ活動テーマに沿って、重要課題(マテリアリティ)ごとに報告しているほか、中長期経営計画やTCFDに基づく気候変動関連の情報開示について取り上げています。




１．主な内容


(1) Mission（経営理念）とサステナビリティ、History、トップメッセージ、中長期経営計画、


中期経営計画とマテリアリティ、サステナビリティマネジメント


(2) 製品・サービス


製品/プロセスイノベーション、顧客の安全衛生


Focus ― 社会/環境課題解決型製品を続々と展開


(3) 環境


原材料、廃棄物/水と廃水、大気への排出、エネルギー/保安防災、TCFDに基づく気候変動関連の情報開示


Focus ― カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速


(4) 労働・安全


研修と教育、雇用/ダイバーシティと機会均等、労働安全衛生、


Focus ― エンゲージメント向上による組織能力の進化


(5) コンプライアンス・人権


コンプライアンス、サプライヤー対応/腐敗防止/反競争的行為、人権対応（児童労働・強制労働）


(6) ガバナンス・コミュニケーション


コーポレート・ガバナンス/内部統制の推進/情報セキュリティ、ステークホルダーコミュニケーション、社会貢献活動



２．ホームページでの閲覧方法


当社ホームページ(www.bandogrp.com)のトップページから、「サステナビリティ」を選択し、「サステナビリティレポート」のボタンをクリックください（PDFファイルにて掲載しています）。　　




バンドー化学 サステナビリティ2025

　　　　　　　　　　　　　　　　 　