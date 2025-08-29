「サステナビリティレポート2025」発行に関するお知らせ
バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、2024年度のバンドーグループのサステナビリティ活動の取り組み実績をまとめた「サステナビリティレポート2025」(A4版、カラー 48ページ)を発行しましたのでお知らせします。当社グループは、「コンプライアンス・人権」「製品・サービス」「環境」「労働・安全」「ステークホルダーコミュニケーション」の5つをテーマにサステナビリティ活動を行っています。本レポートでは、サステナビリティ活動テーマに沿って、重要課題(マテリアリティ)ごとに報告しているほか、中長期経営計画やTCFDに基づく気候変動関連の情報開示について取り上げています。
１．主な内容
(1) Mission（経営理念）とサステナビリティ、History、トップメッセージ、中長期経営計画、
中期経営計画とマテリアリティ、サステナビリティマネジメント
(2) 製品・サービス
製品/プロセスイノベーション、顧客の安全衛生
Focus ― 社会/環境課題解決型製品を続々と展開
(3) 環境
原材料、廃棄物/水と廃水、大気への排出、エネルギー/保安防災、TCFDに基づく気候変動関連の情報開示
Focus ― カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速
(4) 労働・安全
研修と教育、雇用/ダイバーシティと機会均等、労働安全衛生、
Focus ― エンゲージメント向上による組織能力の進化
(5) コンプライアンス・人権
コンプライアンス、サプライヤー対応/腐敗防止/反競争的行為、人権対応（児童労働・強制労働）
(6) ガバナンス・コミュニケーション
コーポレート・ガバナンス/内部統制の推進/情報セキュリティ、ステークホルダーコミュニケーション、社会貢献活動
２．ホームページでの閲覧方法
当社ホームページ(www.bandogrp.com)のトップページから、「サステナビリティ」を選択し、「サステナビリティレポート」のボタンをクリックください（PDFファイルにて掲載しています）。
バンドー化学 サステナビリティ2025