三井住友カードで2冠！「J.D. パワー　2025年クレジットカード顧客満足度満足度調査SM」＜年会費2万円以上部門＞＜年会費無料部門＞1位受賞

三井住友カード株式会社（代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、 顧客満足度に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社ジェイ・ディー・パワー ジャパン（CEO：木本 卓、以下：「J.D. パワー」）が発表した「J.D. パワー 2025年クレジットカード顧客満足度満足度調査SM」において、＜年会費2万円以上部門＞および、＜年会費無料部門＞で1位を受賞しましたのでお知らせいたします。

三井住友カード株式会社

本調査では、クレジットカード会社が発行するプロパーカードの年会費の価格帯により、部門が以下4つに分かれ、それぞれについて総合満足度が発表されます。

・年会費2万円以上部門

・年会費1万円～ 年会費2万円未満部門

・年会費1万円未満

・年会費無料部門

＜三井住友カードの評価内容について＞

今年度の調査にて三井住友カードは、2部門で1位を受賞いたしました。

＜年会費2万円以上部門＞（同率1位）

「ポイントプログラム」のファクターでトップの評価

対象券種：Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード、三井住友カード プラチナプリファード 他

＜年会費無料部門＞

「クレジット機能」のファクターでトップの評価

対象券種：Oliveフレキシブルペイ、三井住友カード（NL） 他

評価内容の詳細は、J.D. パワーのプレスリリースからご確認いただけます。

https://japan.jdpower.com/ja/press-releases/2025_Japan_Credit_Card_Customer_Satisfaction_Study

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、皆さまのライフスタイルと暮らす環境をサポートできるよう努めてまいります。

■「Olive」とは

2023年3月からスタートした「Olive」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、証券、保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた新しい金融サービスです。三井住友銀行アプリ、三井住友カードのVpassアプリの双方から各種サービスへのアクセスが可能となり、日常的な決済や資産形成・運用等の各種サービスの残高や明細をまとめて管理することができます。また、1枚のカードでキャッシュカードとクレジットカード、デビットカード、ポイント払いの機能等をアプリで切り替えできる「フレキシブルペイ」を搭載しています。

Oliveの詳細はこちら

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/index.html

■三井住友カード（NL）とは

三井住友カード（NL）は、カードの表面や裏面に「会員番号・有効期限・セキュリティコード」が表記されないセキュリティ面で安心安全なナンバーレス仕様のクレジットカードです。カード番号も利用履歴（お支払い金額・ご利用明細・ポイント残高）の確認もアプリで一括管理。利用通知や利用制限機能も搭載しているため安心にお使いいただけます。カード番号は専用のアプリから確認・コピー＆ペーストができるので、ネットショップでのお買い物もスムーズに行うことができます。

三井住友カード（NL）の詳細はこちら

https://www.smbc-card.com/brand/numberless/index.html