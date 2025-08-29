通販一元管理システム「GoQSystem」が「TEMU」との連携を開始！

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、クラウド型の通販一元管理システム「GoQSystem」において、急成長する越境ECプラットフォーム「TEMU」との連携を開始いたしました。

この連携により、「TEMU」での受注・在庫管理をGoQSystemで一元化し、通販事業者様の業務効率化と売上拡大を強力に支援いたします。

主な機能とメリット

■「TEMU」との受注データ連携

「TEMU」の受注情報を自動で取り込み、楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonなど複数のモールとまとめて一元管理が可能です。二重入力や手作業の手間を大幅に削減します。

■在庫管理も一元化

複数チャネルの注文状況に加え、在庫も一つの画面で一括把握できるため、手動での在庫調整が不要になります。

■メール対応の自動化

注文受付や発送連絡などの顧客対応メールを自動で送信。対応漏れや作業負担を軽減します。

さらに、商品ごとやお支払い方法など、多様な条件での振り分けにも柔軟に対応可能です。

■送り状の一括発行対応

「TEMU」を含むすべてのチャネルの注文情報をもとに、送り状をまとめて作成できます。

これにより出荷作業の大幅な効率化が実現します。

ご利用料金

本機能は、以下のオプション料金でご利用いただけます。

【店舗追加】

初期費用10,000円／月額費用5,000円（税別）

詳細は以下よりご確認ください。

https://goqsystem.com/plan

GoQSystemの「在庫連携機能」とは？

GoQSystemの在庫連携機能は、

複数モール・複数倉庫の在庫状況を一元で把握・操作できるクラウドサービスです。

以下のような特徴により、在庫リスクの最小化と業務負荷の軽減を両立します。

- 全モールへの在庫反映が業界最短1分で可能- モールごとの商品コードが一致していなくても紐付けに対応- セット商品・ケース販売にも柔軟に対応- 視覚的にわかりやすいUIで、在庫操作も簡単

今後の展望

今後もGoQSystemは、対応チャネルの拡充や機能強化を進め、

通販事業者様のさらなる業務改善と売上拡大をサポートしてまいります。

TEMUについて

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

TEMUは、急成長を続ける越境ECプラットフォームで、グローバル市場へのリーチと高いコストパフォーマンスを武器に、国内外の事業者・ユーザーから注目を集めています。 世界90以上の市場で事業を展開し、手頃な価格で高品質な製品を提供することで、消費者の生活向上を支援しています。日本では2023年7月にサービスが開始され、効率化されたサプライチェーンによって実現された豊富な商品選択と価格の手頃さが、消費者から好評を得ています。イプソスの最新調査によると、TEMUのユーザーの7割以上がTEMUを高く評価しており、約7割が友人や家族にTEMUを薦めたいと回答しており、ますます多くの消費者がTEMUの価値を実感していることが示されています。2025年、日本国内販売事業者の募集が全面的に開放されて以来、多くの日本企業が参加し、Temuへの出店を通じてより多くの露出機会を得て、より幅広い消費者層にリーチしています。

TEMUへの出店はこちら :https://jp.seller.temu.com/registration.html?merchant_exclusive_invitation_code=727d2a7acb01b80d

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/