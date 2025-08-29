【直方市】立図書館に“魔法のソファ”Yogiboを設置！

直方市

直方市立図書館（福岡県直方市）では、利用者の皆さまにより快適な読書時間を提供するため、和室スペースに「Yogibo（ヨギボー）」を設置します。

「Yogibo」は、“快適すぎて動けなくなる魔法のソファ”として人気を集めるビーズソファで、包み込まれるような座り心地が特徴です。今回の導入により、子どもから大人まで誰もがリラックスして本を楽しめる空間を提供します。

さらに、そのうちのひとつには、人気ギャルモデルの“まぁみ”“みりちゃむ”“あいさ”が監修協力した新作コラボ商品「Yogibo MEETS GAL」を導入。ギャルの感性を取り入れた“映える”デザインは、中高生をはじめとする若い世代に親しみやすく、図書館を訪れるきっかけづくりとなることを期待しています。

【ポイント】

・和室スペースにYogibo4台を配置し、くつろぎながら読書できる環境を整備

・うち1台は、話題の新商品 「Yogibo MEETS GAL」 を導入

・若い世代、特に中高生女子に“映える図書館”として利用を呼びかけ

【設置開始日】

2025年9月2日（火）

【場所】

直方市立図書館 和室スペース

本取り組みを通じて、直方市立図書館は“世代を超えて集える居心地の良い場”を目指します。ぜひ新しい読書スタイルを体験してください。

【本件についての問い合わせ】

直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係

Tel：0949-25-2326

e-mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp