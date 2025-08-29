株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、2025年9月30日（火）に開催される日本経済新聞社メディアビジネス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 長谷部 剛）主催「日経オンラインセミナー コーポレートファイナンス経営2025 企業価値向上のために求められるFP&Aの変革」にて、FP&A強化・戦略的ガバナンス対応をテーマに講演いたします。

コーポレートガバナンスの強化や株主からの株価向上に対する圧力が増す中、CFO及び経理財務部門の果たす役割は、過去の数字の管理から企業価値の最大化のために数字を元に未来の経営戦略を描く役割に変化してきています。特に、アクティビストをはじめとする株主からの企業価値向上へのコミットメントは強く要求されており、ファイナンス部門が果たす役割は重要度が増加しています。

CFO及び経理財務部門がこれまでの「守り」の部門から「攻め」の部門への転じることで、企業経営戦略に大きな変革をもたらし、FP&Aとして戦略的な株主エンゲージメントを構築する必要があります。

本セミナーでは、変化の激しい経理財務部門を取り巻く現状を識者による基調講演と企業実例を通じて紹介し、企業価値を最大化するための具体的なアプローチを探ります。

アバントは本セミナーにおいて、「変革期の経理財務部門が担うべき役割とは？ ～FP&A強化・戦略的ガバナンス対応による”攻めの数字”の活用実践例～」をテーマに講演いたします。変革期における経理財務部門の進化の方向性を明らかにし、数字を“未来を創る武器”として活用するための考え方や実践例を、企業のリアルな取り組みを交えて解説いたします。

概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/481_1_c08db9a24d7491a28c82436daafd5b7b.jpg?v=202508300826 ]

アバントの講演内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/481_2_756582ae63c2f1bba615c60a32ddcf6b.jpg?v=202508300826 ]

詳細を見る :https://seminar.nikkei.co.jp/e/977889

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析のための経営支援ツール「AVANT Compass」

将来予測型 経営管理プラットフォーム「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA