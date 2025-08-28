『SOD Beauty Shot』加齢とともに減少する酵素に着目したエイジングケアサプリ発売開始

MSG株式会社

報道関係者各位

MSG株式会社（本社：東京都／代表取締役：飯寿行）がプロデュースした、毎日の健康と美容をサポートするサプリメント 「SOD Beauty Shot（ビューティーショット）」が、2025年8月10日よりエーアイデザイン株式会社から発売されました。



現代人はストレスや不規則な生活習慣により、心身のバランスを崩しやすい環境にあります。

そこで、当社は、加齢とともに体内で減少するといわれる酵素「SOD（スーパーオキシドディスムターゼ）」に着目。



特許技術で保護した「SOD B(R)」を配合し、日々の健やかさや美しさを意識する方に向けた新習慣をご提案いたします。

■開発背景

【酸化ストレスと健康への影響】

現代社会では、ストレスや環境汚染、食生活の乱れなどにより、体内で活性酸素が過剰に発生しやすくなっています。こうした酸化ストレスは細胞のダメージにつながり、老化の加速やさまざまな不調の一因とされています。



【特に有害なスーパーオキシド・アニオン】

数ある活性酸素の中でも「スーパーオキシド・アニオン」は特に有害です。本来はエネルギー産生や免疫反応の過程で生じる自然なものですが、増えすぎると炎症やミトコンドリア機能の低下を招き、老化を進める要因となります。



【SODとSOD B(R)の役割】

このスーパーオキシド・アニオンを唯一分解できる酵素が SOD（スーパーオキシドディスムターゼ） です。しかし、SODは加齢とともに体内での生成量が減少し、通常のサプリメントとして摂取しても胃酸で分解されてしまい、小腸まで届きにくいという課題がありました。



そこで、エーアイデザインは特許技術で守られた SOD B(R) を採用。SOD B(R) は胃酸に壊されずに小腸まで届き、さらに吸収される過程で他の抗酸化酵素の生成もサポートすることが試験で示されています。

【SOD Beauty Shot誕生へ】

この研究成果をもとに、私たちは毎日の健康と美しさを意識する方に向けたサプリメント 「SOD Beauty Shot」を開発しました。リポソームビタミンCやビタミンE、CoQ10、レスベラトロール、CICAエキスなどをバランスよく配合し、健やかで前向きなライフスタイルをサポートします。

■商品特徴

1. SOD B(R)を配合したサプリメント

特許技術で守られたSOD B(R)を採用。毎日のコンディションづくりをサポートします。

2. 美容と健康を意識した成分設計

ビタミンC（リポソーム型）、ビタミンE、CoQ10、レスベラトロール、CICAエキス、カルニチン、ショウガ、黒胡椒エキスなどをバランスよく配合。

3. ライフスタイルに合わせた2タイプ

SOD Beauty Shot（30粒入り）：毎日の健康維持やエイジングケアを意識する方に。

SOD Beauty Shot Premium（120粒入り）：美容やボディラインのケアを意識する方に。

■商品概要

商品名：SOD Beauty Shot

仕様：錠剤タイプ／30粒入り（30日分）

参考価格：4,980円（税込）

商品名：SOD Beauty Shot Premium

仕様：錠剤タイプ／120粒入り（30日分・化粧箱入り）

参考価格：8,980円（税込）

■ターゲット・販路

美容サロン、整体・施術院、健康関連ショップを中心に展開予定。美容意識の高い層から、健やかなライフスタイルを心がける幅広い方々までを対象としています。

■今後の展望

MSG株式会社は「酸化デトックス」という新しいライフスタイル習慣を広め、美容・健康の両面から人々の毎日をサポートしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

MSG株式会社

担当：大内

TEL：03-5464-1588

E-mail：ohuchi@msgcorp.jp