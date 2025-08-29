「ホダカ平塚店」開店のお知らせ

DCM株式会社

全国でホームセンター事業を展開するＤＣＭホールディングス株式会社（東京都品川区、代表取締役社長兼ＣＥＯ：石黒靖規）のグループ会社であるホダカ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：本田桂三、以下、ホダカ）は、8月29日（金）にプロの職人向け専門店、ホダカ平塚店（神奈川県平塚市）を開店します。

ホダカは、工具・金物・作業用品の「プロの職人向け専門店」として、北海道から九州まで広域で展開しています。今回開店するホダカ平塚店は、ホダカ全店で72店舗目の出店です。

ホダカ平塚店の店舗面積は約300坪、電動工具・安全靴の取扱数は業界最大規模を誇ります。また、ボルト・ナット・ねじ釘は10,000品目超を取り揃えております。建築関係の職人・自動車整備工・電気工事士など、「プロの職人さん」の利便性向上に貢献してまいります。

ホダカ平塚店外観電動工具コーナー金物コーナー安全靴コーナー

【店舗概要】

１．店 名 ：ホダカ平塚店

２．所 在 地 ：神奈川県平塚市東真土2-4-16

３．連 絡 先 ：TEL：0463-54-4220 FAX：0463-54-4225

４．店舗面積：約300坪

５．取扱品目：電動工具、作業工具、安全靴、作業衣料

６．駐車台数：34台

７．開 店 日 ：2025年8月29日（金）

８．店 長 名 ：高橋 善裕（タカハシ ヨシヒロ）

９．営業時間：平日・土曜 午前7時00分 ～ 午後8時00分

日曜日・祝祭日 午前9時00分 ～ 午後7時00分

（元日を除く）