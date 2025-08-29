AWS認定資格保有数が半年で100を追加取得して累計500を突破！ 「AWS 500 APN Certification Distinction」の認定を取得しました
Ｓｋｙ株式会社はこのたび、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）の認定資格保有数が500を超える企業として「AWS 500 APN Certification Distinction」に認定されたことをお知らせいたします。
AWS パートナーネットワーク（APN）Certification Distinctionとは、APNパートナー企業が有するアクティブなAWS認定資格の合計数を示すものです。合計数が50、100、200、300、400、500、1,000、2,000に達するごとに証明書が発行されます。
Ｓｋｙ株式会社では、AWSの認定資格保有数が2025年2月に400を超えて以来、6か月という短期間でさらに100を追加で取得。累計で500を突破したことを受けて、今回認定を取得しました。
2025年8月時点で、Ｓｋｙ株式会社の社員が保有するAWS認定資格は、下記のとおりです。
■AWS認定資格 弊社実績
●Specialty（専門知識）
・AWS Certified Advanced Networking - Specialty（ANS）
・AWS Certified Machine Learning - Specialty（MLS）
・AWS Certified Security - Specialty（SCS）
・AWS Certified Data Analytics - Specialty（DAS）
・AWS Certified Database - Specialty（DBS）
・AWS Certified: SAP on AWS - Specialty（PAS）
●Professional（プロフェッショナル）
・AWS Certified Solutions Architect - Professional（SAP）
・AWS Certified DevOps Engineer - Professional（DOP）
●Associate（アソシエイト）
・AWS Certified SysOps Administrator - Associate（SOA）
・AWS Certified Developer - Associate（DVA）
・AWS Certified Solutions Architect - Associate（SAA）
・AWS Certified Data Engineer - Associate（DEA）
・AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate（MLA）
●Foundational（基礎）
・AWS Certified Cloud Practitioner（CLF）
・AWS Certified AI Practitioner（AIF）
Ｓｋｙ株式会社は、数多くのクラウドインフラソリューションを提案・構築・運用してきたエキスパートによるチームを設立し、研修・教育やサポート体制の強化により、クラウドエンジニアの育成・拡充を図ることで、お客様の期待を超えるシステムのご提案を目指してまいります。
・クラウドインフラソリューションのご紹介
https://www.skygroup.jp/software/development/cloud.html
・AWSソリューションのご紹介
https://www.skygroup.jp/software/development/cloud-aws.html
- 記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。