【上尾市限定｜9月キャンペーン】屋外コンテナの「忘れ物」処分で1,500円OFF！物置・収納スペースの不用品回収プラン登場｜不用品回収のまるっと本舗

「中身を忘れたままの段ボールがコンテナにずっとある…」



「倉庫や屋外の収納スペースに何を入れたか分からない」



そんな方のために、埼玉県上尾市限定で、“屋外コンテナ・物置内の放置物”を対象とした不用品回収キャンペーンを実施します！

2025年9月限定で、対象品が含まれる回収依頼に対して1,500円OFF！



放置されがちな“記憶から消えた荷物”の処分を、お得に・安全に進めるチャンスです。



「まるっと本舗」（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）が、秋の片付けをお得にサポートします。



提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。

背景と目的

上尾市では戸建て住宅や中型マンションが多く、屋外型コンテナや敷地内物置を利用している世帯も多数存在します。



しかし、「とりあえず入れておこう」「いつか使うかも」と詰め込んだまま、何年も放置された荷物が増えている実態も。

また、レンタル収納や貸しコンテナを解約したいけど中がカオスで片付かない、費用がかさむという声も多く、

そのような背景から「見たくない・開けたくないけど処分はしたい」ニーズに応えるべく、このプランを設けました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：屋外コンテナの忘れ物 処分応援プラン（上尾市）

実施期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）

対象地域：上尾市全域

特典内容：物置・コンテナ・収納スペース内の不用品を含む回収で、1,500円割引！

対象パック：軽トラパックまたは1.5tパック

備考：事前見積もり時に「上尾市キャンペーン」とお伝えください

キャンペーン対応エリア（上尾市全域）

対応地域例：上尾村、上町、愛宕、緑丘、今泉、谷津、原市、平方、瓦葺、壱丁目、柏座、弁財、小敷谷、大谷本郷、井戸木、春日、浅間台、向山、小泉、菅谷、栄町、西宮下 など

※上記以外も上尾市全域で対応可能です。

よくある片付けのお悩み

「収納スペースに何を入れたか忘れてしまった…」

「ダンボールだらけで開ける気がしない」

「コンテナ解約のために急いで片付けたい」

「ゴミかどうかすら判断できないものがたくさんある」

よく出る不用品の例

使用済みのアウトドア用品・BBQグリル

いつのものか分からない衣装ケースや工具

カビ臭い段ボールや壊れた収納ボックス

使い古した自転車パーツやスキー用品

ホコリまみれの家電・壊れた家具のパーツ

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

レンタル収納スペースの解約を検討中の方

家の裏や駐車場の物置を一気に片付けたい方

実家や空き家の外回り整理を依頼したいご家族

“自分で開けたくない”気持ちに共感してほしい方

LINEで簡単見積もり！

中の様子が分からない…という方も大丈夫！



「このコンテナ全部」といったご相談にも、LINE写真やメッセージで対応可能です。



LINEでカンタンにお見積もりが可能です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 埼玉県上尾市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/ageoshi/

📰 埼玉県上尾市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/ageoshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)