【MIRARTHエナジーソリューションズ】特別高圧系統用蓄電池事業の開始について

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社であるMIRARTHエナジーソリューションズ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：谷口健太郎、以下「MES」)は、東京センチュリー株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長: 藤原弘治）と共同出資によりMIRAI東京蓄電合同会社を設立し、神奈川県横浜市での特別高圧系統用蓄電池※事業（以下「本事業」）の開始を決定しました。なお、本事業は、公益財団法人東京都環境公社が公募した令和6年度「再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業」に採択されています。定格出力は12,000kW、定格容量は65,808kWh、運転開始については2029年度からを予定しています。

※特別高圧系統用蓄電池とは、電力系統（発電所・送電線・変電所等）に直接接続され、特定の電源の出力変動ではなく電力システム全体の需給変動への対応に活用される蓄電池（設備容量が2,000kW以上）のことです。

事業概要

事業者：MIRAI東京蓄電合同会社

蓄電池設置予定地：神奈川県横浜市旭区

定格出力：12,000kW

定格容量：65,808kWh

電池方式：リチウムイオン電池

敷地面積：約8,000平方メートル

運転開始時期：2029年度（予定）

MIRAI東京蓄電合同会社 概要

所在地：東京都千代田区神田練塀町3

代表社員：東京センチュリー株式会社

業務執行社員：東京センチュリー株式会社、MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社

設立日：2024年10月15日

共同出資による本事業開始の背景と今後の展望

近年、再生可能エネルギーの推進、出力変動緩和等の観点から電力の需給バランスを調整する系統用蓄電池の重要性が高まっております。関東エリアにおいても今後さらに導入拡大が見込まれる再生可能エネルギーの出力変動への対応が課題となっており、系統用蓄電池を含む多くの調整力が求められております。

このような背景からMESは系統電力の安定化、地域社会の価値向上に貢献できる本事業への参入を決定いたしました。MESは今後も全国で系統用蓄電所の開発を推進し、再生可能エネルギーの導入拡大と地域系統電力の安定に貢献するとともに、脱炭素社会の実現に取り組んでまいります。

MIRARTHホールディングスグループのエネルギー事業への取り組み

当社グループでは、「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」をOur Purpose（存在意義）として掲げ、住宅の供給や再生可能エネルギーの開発など、事業を通じたサステナビリティ活動に取り組むことで、社会課題の解決とSDGsの達成に貢献したいと考えております。

当社グループのエネルギー事業は、2013年のメガソーラー事業への参入以来、2021年の「バイオマス発電事業」、「風力発電事業」への参入など事業規模を年々拡大してまいりました。

エネルギー事業の中核を担うMESは、企業ビジョンに「再生可能エネルギーでカーボンニュートラルな世界を創る」を掲げ、カーボンニュートラルの実現に向け、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー発電事業の開発・運営・管理を行っております。2024年2月にはカンボジア現地法人を設立し、同国内でのカンボジア産カシューナッツの加工事業とカシューナッツ殻を活用したバイオマス燃料化事業の研究を開始するなど、事業領域を拡大しつつ地域との共生を目指す取り組みを推進しています。

また、気候変動への対応として、温室効果ガス排出量削減に向け「2030年度までに45％削減（2022年度比）、2050年度までにネットゼロ」を中長期目標として設定いたしました。今後もグループ全社でSDGsの達成に向けた取り組みを支援・推進し、持続可能な社会の実現に向けて尽力してまいります。

※2024年3月29日発信リリース「温室効果ガス排出量削減における中長期目標改訂のお知らせ～2050年のカーボンニュートラル実現に向け、取り組みを推進～」(https://mirarth.co.jp/pdf/news/20240329.pdf)

会社概要（東京センチュリー）

商号 ： 東京センチュリー株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 藤原 弘治

所在地 ： 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3富士ソフトビル

設立 ： 1969年7月

事業内容 ： 国内リース事業、オートモビリティ事業、スペシャルティ事業、国際事業、環境インフラ事業等

資本金 ： 81,129百万円

URL ： https://www.tokyocentury.co.jp/jp/

会社概要（MIRARTHホールディングス）

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング16F

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp

会社概要（MIRARTHエナジーソリューションズ）

商号 ： MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社

代表者 ： 代表取締役 谷口 健太郎

所在地 ： 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-18飯田橋ビル5F

設立 ： 2016年3月

事業内容 ： 再生可能エネルギー事業

資本金 ： 2,155百万円

URL ： https://www.mirarth-es.com/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/