17LIVEとして4人目、初の“女性プロライバー”が誕生！イチナナライバー「き-ぽん」とプロライバー契約を10/1付で締結へ

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、人気イチナナライバーとして活躍中の「き-ぽん」と2025年10月1日付でプロライバー契約を締結し、同日より「17LIVE」における4人目、また女性としては初の“プロライバー”として活動いただくはこびとなりましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設しました。“プロライバー”は、「17LIVE」における配信実績が一定の基準を満たし、当社による厳正な審査を通過した方と年間で契約するシステムとなっており、現在までに3名のイチナナライバー（岸田直樹、鈴木龍二、CUTMAN）とプロライバー契約を締結しています。

このたびプロライバーとして契約を締結する予定の「き-ぽん」は、7年以上にわたり「17LIVE」の人気ライバーとして活躍し、数多くのイベントで上位入賞している人気・実力ともにアプリを代表するライバーです。「17LIVE」で屈指の人気イベント「Christmas Party 2023」でトップに輝いたほか、アプリ外においてもタクシーCMへの出演や屋外看板広告への掲載権を獲得し、ライバーの存在や魅力などを発信いただきました。また、年間を通じて獲得した総合特典で掴み取る『ライブ配信グランプリ 2025』では、1st Season（2025年1～3月）および2nd Season（同4～6月）で見事1位に輝くなど、まさにプロフェッショナリズム溢れる姿勢で「17LIVE」におけるさまざまなイニシアティブに貢献いただいています。

「き-ぽん」には、今後“プロライバー”として公式配信や特別番組に出演いただくほか、自身のライブ配信を通じたサービスに関する情報の周知や後進の育成など、アプリ内コミュニティ活性化の役割を担っていただく予定です。

またこのたび「17LIVE」では、現在開催中の、年間を通して獲得した総合得点から豪華プライズを獲得できる『プライズ総額1億円相当！ライブ配信グランプリ 2025』において、副賞として一定の条件を達成したライバーに「プロライバー契約」を追加することを決定いたしました。具体的には、年間総合部門1位～3位に入賞したライバーおよびシーズングランプリに2回輝いたライバー（累計ではなく年内での回数）の方が対象となります。詳細は、「17LIVE」アプリ内、『ライブ配信グランプリ 2025』イベントページをご確認ください。

今後も「17LIVE」は、夢や目標を掲げて活動するイチナナライバーを後押しするための制度の拡充や、数多くのファンを魅了する個性豊かなライブコンテンツを作り出しているライバーを見出し、ユーザーやサービスとの新たな架け橋となる“プロライバー”を輩出してまいります。

“プロライバー”の今後の活動とともに、これから「17LIVE」が拡充していく新たな制度にもぜひご注目ください。

「き-ぽん」について

■プロフィール

17LIVEアカウント： き-ぽん（https://17.live/ja/profile/r/337798 ）

ライバー歴： 7年9ヶ月

大好物は、チョコレート。

雑談をメインに、歌やVS(対戦機能)などマルチなスタイルで配信を行う。

数多くのイベントで入賞を果たし、常に最前線で活躍を続けてきたき-ぽんは、2023年12月の「Christmas Party 2023」にて念願のオフラインイベントで初の1位を獲得。

ライブ配信に対する前向きな姿勢が多くのファン、ライバーを惹きつけている。

また、タクシーCMへの出演や屋外看板広告への掲載権を獲得し、アプリ外においてもライバーの存在や魅力などを発信。

2025年を通じて開催中の「ライブ配信グランプリ2025」では、1st Season（1～3月）および2nd Season（4～6月）にて1位を獲得。

■コメント

この度、17LIVEにおいてプロライバーとして活動を開始することとなりました、き-ぽんです。

17LIVEが日本でサービスを開始した年より、長年にわたりコツコツと配信を積み重ねてまいりました。

今回、プロライバーとして新たなスタートを切ることができたのは、これまで私を信じ、応援し続けてくださった皆さまに対して、一つの形として示すことができた証だと思っております。

今後は、女性初のプロライバーとしての視点を活かし、17LIVEを盛り上げることに努めてまいります。

ライバーの皆さまには活躍の場を広げ、リスナーの皆さまにはより楽しんでいただける場を拡めていける様、努力していきたいと思っております。

これからも感謝の気持ちを忘れず、より多くの方に楽しんでいただける配信をお届けしてまいりますので、引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

