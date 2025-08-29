ディップ株式会社、Findy Team+ Award 2025 を受賞エンジニア組織の開発生産性が優れた企業として選出されました

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）は、エンジニアのプラットフォームを提供するファインディ株式会社が運営する「Findy Team+」利用企業を対象に、開発生産性スコア（※1）が特に優れた企業、及び多様な観点で開発生産性が優れた企業を表彰する「Findy Team+ Award 2025」 にて「Organization Award」で選ばれました。

（※1）対象期間に、 Findy Team+で計測されている「デプロイ頻度」等の開発アウトプット、並びに「変更のリードタイム」等の開発リードタイムに寄与するスタッツの数値を基にスコア化した指標（特許取得済み）

■「Findy Team+ Award 2025」 について

「Findy Team+」は、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaSです。GitHub、GitLab、Bitbucket、Backlog、Jira、Notionなどを解析し「Four Keys」や「サイクルタイム」を含む開発のアクティビティ・効率・クオリティなどを可視化することで、開発生産性・開発者体験向上をサポートしています。

「Findy Team+ Award 2025」では、「Findy Team+」利用企業を対象にエンジニア組織の生産性指標を算出し、約500の企業の中から、開発生産性やその取り組みの優れたエンジニア組織を讃える取り組みです。

今年は、開発生産性の高いエンジニア組織を企業単位で讃える「Organization Award」、「FindyTeam+」を活用しながら、先進的な開発生産性の改善を実践した組織を讃える「Best Practice Award」の2つの表彰部門を設け、多角的な観点でエンジニア組織の開発生産性スコアが優れた企業を表彰します。また、2024年4月に「Findy Team+」のユーザーによって創設されたコミュニティ（https://d-plus.connpass.com/ ）において活躍した個人も、「User Community Award」として表彰しています。

Findy Team+ Award 2025 表彰ページ：https://award.findy-team.io/2025

Findy Team+ 公式サイト：https://findy-team.io/

Findy Team+ Lab：https://blog.findy-team.io/

■受賞背景（執行役員 CTO 兼 ソリューション開発本部長 長島 圭一朗）

市場の変化にスピード感をもって対応するため、2024年1月頃からFindy Team+を本格導入し、開発プロセスの改善に着手しました。私たちは「小さな変更を頻繁にリリースする」というアジャイルな開発手法へとシフトするため、Findy Team+を活用して生産性を可視化。特に「変更行数」と「PR数」を重要指標と位置づけて改善活動に取り組みました。各チームの小さな改善が積み重なり、結果的には変更行数・リードタイムともに改善に成功。これにより、コードレビューの効率化と開発サイクルの大幅な短縮につながり、サービス提供のスピードが向上しました。

さらに、Findy Team+で得たデータは、開発プロセスのボトルネック特定や、他社データとの比較による新たな改善施策の策定にも役立っています。私たちは、今後も継続的な改善を通じて、より良いサービスを迅速に提供してまいります。

主催企業概要

会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.

所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階

代表者： 代表取締役 山田 裕一朗

コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/

IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2025年2月末日現在）

従業員数：2,780名（2025年4月1日現在の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 563億円（2025年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/