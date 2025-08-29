TOKYO FM『エンタメPalette!!』本日公開の大注目映画『８番出口』監督 川村元気が登場！

株式会社エフエム東京

マルチクリエイターのNakamuとフリーアナウンサーの安藤咲良がパーソナリティをつとめる、

音楽・舞台・映画・コミックなど、様々なエンタメの魅力や作り方に迫っていく番組『エンタメPalette!!』

（毎週日曜5:00）。8月31日（日）の放送では、「第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクションミッドナイト・スクリーニング部門」に出品され全世界から注目の映画『８番出口』の川村元気監督をゲストに迎えます。

(C)2025 映画「８番出口」製作委員会

世界的大ヒットゲームの実写映画として公開前から注目を集め、実写映画としては異例の100以上の国と地域での上映が決定している映画『８番出口』。番組では、本作の監督・脚本を手がけた川村元気に、映画の見どころと制作の裏側をたっぷりと伺っていきます。

まず、ゲーム『８番出口』を映画にしようとした理由について、「非常に日本的なデザインに惹かれた。一方で地下道に迷って出られなくなる体験は世界中にある。デザインは日本的で、体験はグローバルな映画になるのでは？」と川村。その後のエピソードとして「そういえばゲームには物語なかったんだ。やばいどうしよう…となりました」と衝撃の告白。

また、「映画館で観ることに重点をおいた。映画館での体験の面白さを突き詰めたものをつくりたかった」と本作への川村自身の想いや、「僕の物語的思考と、脚本を手がけた平瀬謙太朗の数学的思考、そして主演の二宮和也の複眼でつくることにより新しい映画が生み出せた」と制作の裏側も語りました。

他にも、本作の主人公に二宮和也、“歩く男”役に河内大和を起用した理由、登場人物全員に名前がない理由など、映画鑑賞の視点が変わるようなポイントを語りました。

クリエイターとして活動するパーソナリティのNakamuからは、憧れの川村に、「企画をするうえでの考え方」などを伺いました。これからクリエイターを目指す方やエンタメ好きの方も必聴な内容となっています。世界的映画監督による、貴重なお話をお聴き逃しなく！！

映画を観た人も、これから観る人も、より映画への理解が深まる今回の放送回をどうぞご期待ください。

■番組概要

◇タイトル：『エンタメPalette!!』

◇放送日時：毎週日曜 5:00～5:55

◇出演者：Nakamu／安藤咲良

◇番組URL：https://www.tfm.co.jp/palette/