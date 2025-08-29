【エステー】パソナグループと「ウェルネス事業共創プロジェクト」を始動 包括業務提携に向けた基本合意書を締結

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、「エステー」）は、株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区／代表取締役会長 CEO：若本博隆）と新たなウェルネス事業の創出を目指す「ウェルネス事業共創プロジェクト」を始動するにあたり、包括業務提携に向けた基本合意書を、本日8月29日(金)に締結しました。

(左から) 株式会社パソナグループ 執行役員 兼 株式会社パソナ農援隊 代表取締役：田中康輔氏、株式会社パソナグループ 代表取締役会長 CEO：若本博隆氏、エステー株式会社 代表執行役社長 上月洋、エステー株式会社 執行役 山本一成

エステーは大阪・関西万博においてパソナグループが出展するパビリオン「PASONA NATUREVERSE」内の「Wonder Earth」にて、豊かな土をイメージした「土のかおり」を創香し噴霧することで、嗅覚に働きかけるイマーシブな空間を演出しております。

当社は、パソナグループが「NATUREVERSE（※）」に込めた想いや、“社会の問題点を解決する”という企業理念に共感し、その価値を万博閉幕後もレガシーとして継承していくことで合意し、今回の包括業務提携に向けた基本合意書の締結に至りました。

(※)NATUREVERSEとは、人と自然、テクノロジーが共生し、人々が思いやりの心でつながることで、「一人ひとりの、社会の、地球のWell-being」が実現した、真に豊かな世界のこと。



本締結では、「かおり」を中核としたウェルネス分野における事業共創プロジェクトを始動し、社会課題の解決を図っていきます。

パソナグループが展開する兵庫県淡路島における未利用資源を活用した新規事業や、農業と「かおり」を組み合わせた体験プログラムの開発を通じて、持続可能なビジネスモデルを構築し、さらに全国への展開を目指します。

また、パソナグループが運営する宿泊施設での「かおり」を活かしたおもてなしや、快適な睡眠環境のサポート、オフィス空間や保育施設において「かおり」を取り入れた快適な環境づくりを推進します。



■概要

締結日：2025年8月29日(金)

連携事項：

1．NATUREVERSE実現に向けた「かおり」を活用したウェルネス事業共創

・パソナ農援隊が淡路島にて運営する自然循環型ガーデン「Awaji Nature Lab & Resort」内の「自然と暮らし研究所」と、「かおり」や空気に関する基礎研究を行うエステーの「日本かおり研究所」が連携。エステー特許技術の真空減圧抽出機（VMSD）を使い、淡路島の未利用資源を活用した事業を開発

・農業と「かおり」を組み合わせた体験プログラム

（例：“農ある暮らし”の魅力を体感する滞在型施設「はたけのリゾート 燦燦Villa」内で収穫した作物から「かおり」を抽出）

2．“かおりの島・淡路島”プロジェクトによるウェルネス価値の創出

・「はたけのリゾート 燦燦Villa」、スモールラグジュアリーリトリート「洗心和方」などの宿泊施設にて「かおり」によるおもてなしや快適な睡眠環境のサポート

・淡路島の飲食施設にて「食」の分野での「かおり」とのコラボレーション。食前酒のように淡路島の自然の「かおり」を楽しむことで、五感を研ぎ澄まし食事を堪能

・淡路島のエンターテインメント事業において、「かおり」によるイマーシブ空間を演出

3．既存事業領域における戦略パートナーシップの創出

・パソナ日本総務部のバイオフィリックデザインソリューション「COMORE BIZ」とエステーの「クリアフォレスト事業」が連携し、オフィス空間づくり事業、及び企業ブランディングを展開

・パソナフォスターが運営する学童や保育施設での匂いに関する課題解決や睡眠環境改善に向けた実証実験を実施

〇ウェルネス分野における共創を推進

エステーでは、昨年策定した中期経営計画「SMILE 2027」において、成長テーマの一つとして “かおり×ウェルネス”を掲げています。このテーマの下「かおり」による健康経営支援を推進し、ウェルネス領域における社会課題の解決や、企業や地域との共創を目指しています。

こうした方針に基づき、エステーは、新たな事業領域として注力するウェルネス分野において、パソナグループとの高い親和性を活かし、「かおり」を軸としたウェルネス事業の創出を目指す包括業務提携に向けた基本合意書を締結いたしました。今後は、両社の強みを融合させ、心身の健康やウェルネスの実現に貢献してまいります。



株式会社パソナグループ 会社概要

所在地：東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE

創業：1976年2月16日

資本金：50億円

代表者：代表取締役会長 CEO 若本博隆

事業内容：BPOソリューション（委託・請負）、エキスパートソリューション（人材派遣）、キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）、グローバルソリューション（海外人材サービス）、ライフソリューション（子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業）、地方創生・観光ソリューション