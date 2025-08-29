【HaRENO】累計2,000万本突破の「奇跡の歯ブラシ」に360度の清掃効率を実現したプレミアムモデル”スパイラル”新登場

株式会社AbemaTV（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋）は、オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」から2つの新商品「HaRENO 奇跡の歯ブラシ スパイラル」「HaRENO 薬用ハミガキ 口臭ケア」を2025年8月29日(金)にLOFTで先行発売いたします。今後は順次、ドラッグストアや量販店で販売予定となっております。



「HaRENO 奇跡の歯ブラシ スパイラル」は独自のピラミッド構造を採用しつつ、ブラシ部分の毛をスパイラル構造に進化させたプレミアムモデルです。この構造により、毛の側面でも汚れをキャッチする機能が付与され、磨き力、掻き出し力が大幅にアップし、歯ブラシの毛がどのように汚れに接しても清掃ができる、360度の清掃効率を実現しました。



一方、「HaRENO 薬用ハミガキ 口臭ケア」はオーラルケアにおける悩みを解決していくというブランドの考え方から誕生しました。HaRENOの独自調査からもお客様の悩みは「虫歯・歯周病※」「着色汚れ」「口臭」の3つであり、今回は特に「口臭ケア」に焦点を当てて開発に着手しました。従来の効果（黄ばみケア、歯周病*予防）を持ちながら、さらに5種類の厳選した香草成分を配合し、口臭の悩みを解決できる製品になっております。


※ 歯肉炎・歯周炎などの総称



■公式サイト：https://hareno100.jp/


■公式Instagram：https://www.instagram.com/hareno100


商品特長


「HaRENO 奇跡の歯ブラシ スパイラル」

スパイラル構造で360度清掃を実現




シリーズ累計2,000万本*1、約3,000の歯科医院*2で取り扱われている「奇跡の歯ブラシ」のプレミアムモデル。


ブラシ部分1本1本の毛がスパイラル構造になっているため、歯と歯のすき間や歯と歯ぐきを磨くときに毛の毛の側面でも汚れを落とすことができる新構造です。


従来の奇跡の歯ブラシでも技術的に難しい製造工程でしたが、さらに洗浄力をアップさせるため、試行錯誤を経て、ようやく完成する事ができました。


また、既存商品の独自のピラミッド構造も採用しているため、なぞるだけでどなたでも効率よく汚れを落とす体験も同時に得られます。



◯毛のスパイラル構造で360度の清掃効率を実現し、歯と歯のすき間や歯と歯ぐきを磨くときに毛の毛の側面でも汚れを落とすことができる


◯なぞるだけで汚れが落とせる独自のピラミッド構造を採用


◯毛先に向け円錐状に細くなるテーパー加工を採用することで、歯の隙間やくぼみにしっかり入り込み、汚れを落とす


◯シリーズ累計販売本数2,000万本突破


◯多くの歯科医の方にも絶賛のお言葉を頂いており、取り扱い医院数3,000医院突破


※1 調査方法_製造販売納品書合計/調査期間 2009年1月～2024年12月　※2 調査期間 2009年1月～2024年12月



「HaRENO 薬用ハミガキ 口臭ケア」

口臭ケア/黄ばみケア/歯周病予防の3つを同時に叶える




既存商品に新たに5つの香草成分を配合し、口臭ケアに特化させたエイジングケア*1発想の薬用ハミガキです。


３つの有効成分（CPC*2、GK2*3、PEG-8*4）が入った医薬部外品で、ホワイトニングと歯周病ケアもできます。



5つの香草成分（ユーカリ、ローズマリー、チョウジ、レモングラス、タイム）、ポリリン酸ナトリウム、3つのアパタイトを配合。奇跡の歯ブラシとあわせてお使いいただくと、口臭ケアができ、隙間までしっかりホワイトニング*5&歯周病ケアに。



１.厳選成分で美しい自然な白さへ


薬用成分　PEG-8　（着色汚れやタバコのヤニ汚れを除去する）のほか、ポリリン酸ナトリウム・重曹（pH調整剤として）、３つのアパタイト（サンゴ、卵殻、ホタテ。清掃剤として）を配合



２.２種の薬用成分が歯周病*1ケアに


薬用成分　CPC　（歯周病を予防する）／　薬用成分　GK2　（歯茎の炎症を抑える）



３.毎日使いたいものだからこそ　口に優しい成分を配合


・５つのフリー処方


長期的な健康を意識して、口内への刺激が少ない成分を処方しています。


研磨剤フリー、パラベンフリー、アルコールフリー、フッ素フリー、ラウリル酸Naフリー



・10種の植物エキス配合


シャクヤクエキス、セイヨウハッカエキス、ローズマリーエキス、ホップエキス、オドギリソウエキス、カモミラエキス、トウキンセンカエキス、ドクダミエキス、アロエエキス、ハマメリスエキス



４.歯磨きの時間が楽しくなる心地よい使用感


きめ細やかでクリーミーな泡立ちがブラッシング効果を高めます。



※1 年齢に合わせたケアのこと　※2 塩化セチルピリジニウム　※3 グリチルリチン酸ジカリウム　※4 ポリエチレングリコール400　※5 ブラッシングとの併用効果で


商品概要


＜商品名＞ HaRENO 奇跡の歯ブラシ スパイラル



＜価格＞　730円（税込）


＜発売日＞　2025年8月29日


＜商品サイズ＞おとな用 全長：約17cm ヘッド：約2cm


＜材質・素材＞　柄：PET　／　毛（ブラシ部分）：ナイロン


＜カラー＞　クリアブラック／クリアブラウン　＜製造国＞　日本



＜商品名＞ HaRENO 薬用ハミガキ 口臭ケア ハーバルミント



＜価格＞　1,540円（税込）


＜発売日＞　2025年8月29日


＜内容量＞　60g


＜商品サイズ＞　幅5.7cm×高さ12.8cm×奥行2.5cm



＜効果効能＞


歯周炎（歯槽膿漏）の予防、歯肉（齦）炎の予防、むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする



＜使用上の注意＞


発疹、かゆみなどのアレルギー、ぜんそく等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師、歯科医師または薬剤師にご相談ください。



＜成分＞


成分：ソルビット液・濃グリセリン・アロエエキス（2）・ローズマリーエキス・シャクヤクエキス・オウゴンエキス・ドクダミエキス・カモミラエキス（1）（湿潤剤）、精製水（溶剤）、無水ケイ酸・ヒドロキシアパタイト（清掃剤）、カルボキシメチルセルロースナトリウム・キサンタンガム（増粘剤）、Ｎ-ラウロイル-Ｌ-グルタミン酸ナトリウム・ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液（発泡剤）、クエン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・ポリリン酸ナトリウム（pH調整剤）、ポリエチレングリコール400・グリチルリチン酸ジカリウム・塩化セチルピリジニウム（有効成分）、キシリット・サッカリンナトリウム（甘味剤）、香料・l-メントール（着香剤）、フェノキシエタノール（防腐剤）、シルク末（光沢剤）、銅クロロフィリンナトリウム（着色剤）


奇跡の歯ブラシについて

シリーズ累計販売本数2,000万本突破のなぞるだけで汚れが落ちる「奇跡の歯ブラシ」


特許技術取得*1のピラミッド形状のブラシが、「歯と歯のすき間」や「歯と歯ぐきの境目」の見えない汚れを落とします。隙間汚れをなぞるだけで効率良く落とせるため、どなたでも磨き残しが少なくなる画期的な歯ブラシです。


本当に磨ける歯ブラシとして、多くの歯科医の方にも絶賛のお言葉を頂いており、すでに全国3,000もの歯科医院にて、お取り扱いを頂いています。


※1：特許6692604



オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」について

「人生100年時代をハレにする」


人生100年時代において、虫歯や歯周病などのお口の健康と向き合うことは、今以上に大切な習慣となります。ところが、歯磨きは「面倒くさいもの」とネガティブな印象を持っている方も多いのではないでしょうか。そこで、私たちは、あたらしいオーラルケア体験を通し、毎日のオーラルケアを前向きに楽しい習慣へと変えることで、人生100年時代の健康に寄与したいと考えています。


オーラルケアの「しなきゃ」を「したい」へ変える、


「したい」は、未来を明るくする始まりだから。



