ＫＨネオケムグループの統合報告書 「KH Neochem Report 2025」を発行

ＫＨネオケム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高橋 理夫）は、統合報告書「KH Neochem Report 2025」を発行し、当社ウェブサイトにて公開しました。

●URL:https://www.khneochem.co.jp/sustainability/annual-report/(https://www.khneochem.co.jp/sustainability/annual-report/)

「KH Neochem Report 2025」

本報告書は、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に、当社グループを一層ご理解いただくため、企業理念や事業の全体像をわかりやすく紹介するものです。

創業77年の歩みの中で培ってきた価値観や企業文化を持つ当社グループが、事業を通じて社会課題の解決にどう貢献していくのか、VISION 2030の実現に向けどのように取り組んでいるのかを、2025年から新たにスタートした「第5次中期経営計画」を軸に、経営陣や多くの社員の声とともにお伝えします。

当社グループは、“「化学の力」で、よりよい明日を実現する。”という企業使命のもと、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献するとともに、自らも持続的に成長していく「サステナブル経営」を推進しています。

これからも、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様との建設的な対話を一層深めてまいります。

●「KH Neochem Report 2025」 のポイント

1.「世界で輝くスペシャリティケミカル企業」を目指して

・CEOメッセージ

・第4次中期経営計画の振り返りと第5次中期経営計画

２．価値観と行動姿勢の「結びつき」

・社員座談会～77年目の問いかけ～

・モノづくりのDNA

３.社会を変える「化学の力」

・サステナブルな社会を目指して

【特集】社会を変える「化学の力」

～KHネオケムのカーボンニュートラル宣言～

・ＫＨネオケムの価値創造

誌面イメージ【「KH Neochem Report 2025」の概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136109/table/12_1_3d786a227aaae66419e6c5afc46c85cb.jpg?v=202508300826 ]

●環境・安全に関するより詳細な情報については、当社ウェブサイトのレスポンシブル・ケア（RC）活動欄に掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

レスポンシブル・ケア（RC）活動：

https://www.khneochem.co.jp/sustainability/environment/rc/

【KHネオケムについて】 ※2024年12月末時点

＜会社概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136109/table/12_2_ad1d50a49850b92567eb6b47fb83e0b5.jpg?v=202508300826 ]

＜沿革＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136109/table/12_3_055e640ced29b2660711eb13b98364ea.jpg?v=202508300826 ]