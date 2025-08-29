汗ばむ季節も心地よく乗り越える。味わい深いプリントが主役の「綿100％プリントTシャツ」がセシールから新発売。
株式会社セシール（本社：東京都新宿区）は、7月31日から豊富なカラー展開の「綿100％プリントTシャツ」を販売開始しました。
遊び心あるデザインに、綿100％の肌触りの良さと抗菌防臭機能をプラスし、暑い季節にピッタリの商品です。ユニセックス仕様で、男女問わず楽しめる一着に仕上げました。
綿100％プリントTシャツ（半袖）
品番 ：JK-989
価格 ：2,409円～（税込）
カラー：オフホワイト・ディープオレンジ・
グレー・ブラック・ネイビー・
モスグリーン
サイズ：S・M・L・LL・3L・5L
詳細を見る :
https://www.cecile.co.jp/detail/JK-989/
■毎日のコーデが楽しくなる！自然モチーフの豊富なデザイン
魚やクマ、山など自然や動物を描いたイラストをあえて可愛らしくなりすぎない絶妙なタッチで表現。
年齢を問わず取り入れやすい、親しみやすいデザインが魅力的です。
個性が光るセシールオリジナルのプリントがコーディネートの主役になります。
■どんなスタイルにも馴染む、万能プリントTシャツ
男性は定番のデニムパンツと合わせることでカジュアルな雰囲気に決まりますが、ハーフパンツを合わせれば一気に爽やかな印象に。
女性はパンツスタイルはもちろん、ロングスカートと組み合わせることで、大人の可愛らしさをプラスできます。
個性的なデザインながらベーシックな一枚なので、様々なアイテムとなじみやすく、着回しに便利です。
■秋口まで使える長袖バージョンも！
綿100％プリントTシャツ（長袖）
品番 ：JK-990
価格 ：2,739円～（税込）
カラー：オフホワイト・ディープオレンジ・
グレー・ブラック・ネイビー・
モスグリーン
サイズ：S・M・L・LL・3L・5L
秋口まで使える同デザインの長袖タイプもご用意。朝晩の肌寒さにちょうどいい1枚です。
1枚でも重ね着でもサマになれる頼れるロンTです。
詳細を見る :
https://www.cecile.co.jp/detail/JK-990/
■担当MDからのひとこと
デザイン、カラー、素材すべてにこだわった商品です。男女ともに遊び心は忘れず、着ているだけで気分が上がるTシャツに仕上げました。
ぜひお気に入りのカラー、イラストを見つけてこの猛暑を少しでも快適に過ごしていただけたら嬉しいです！
【会社概要】
社名 ： 株式会社セシール
代表者 ： 村上正和
所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F
設立 ： 2020年12月1日
事業内容： 総合通信販売事業
URL ： https://corp.cecile.co.jp/
セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品・サービス」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。
■オンラインショップ https://www.cecile.co.jp/
■Instagram @cecile.shopping
https://www.instagram.com/cecile.shopping/?hl=ja
＜お客様からのお問合せ先＞
セシールコールセンター
Tel：0120-70-8888（受付時間：10時～18時）