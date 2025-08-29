¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥¢ー¥Þ¥¹¡×ÍÍ¡¢¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀî¥Ä¥¨ー¥²¥ó
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥¢ー¥Þ¥¹¡×ÍÍ¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥¢ー¥Þ¥¹¡×ÍÍ ¿·µ¬¥Ñー¥È¥Êー·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£·ÀÌóÆâÍÆ
¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー¡¡
¢£Ë¡¿ÍÌ¾/ÂåÉ½¼Ô
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥¢ー¥Þ¥¹¡¡/¡¡ÂåÉ½ÀÇÍý»Î ËÜÅÄ¡¡±ÑÉ×
¢£Ï¢ÍíÀè
¢©921-8801 ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»Ô¸æ·ÐÄÍ3-37
TEL¡¡076-218-5506
FAX¡¡076-218-5507
¢£¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://arms-tax.com
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ
£±. Ë¡¿Í¤Î¶ÈÌ³´Æºº¡¦¿½¹ðµÚ¤Ó»ö¶È¾µ·Ñ
£². ÃÏ°è¤Î»ñ»º²È¤ÎÅÚÃÏÅù¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤äÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーÅù
¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Þ¥¹¥°¥ëー¥×¤ÏÊÛ¸î»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁêÃÌ¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
ÀÐÀî¤Î¥µ¥Ã¥«ー¾¯Ç¯Ã£¤¬¡¢¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤¤Ì´¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£