¥¥ó¥°¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯ 2025-26 SEASON »öÁ°Í½ÌóÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡ËÜÆü8·î29Æü(¶â)¤è¤êÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯2025-26 SEASON¤Î»öÁ°Í½ÌóÈÎÇä¤ò¥¥ó¥°¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤È¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢#14 ´ßËÜÎ´°ìÁª¼ê¡¢#18 ÏÆ¿¿ÂçÁª¼ê¡¢#17 ºêßÀ½¨ÅÍÁª¼ê¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌÂ¾¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¸ÂÄê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡¦µ»ö¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ä¡Ö¥¥ó¥°¥¹Áê´Ø¿Þ¡×¤Ê¤É¤Î´ë²èµ»ö¤Ê¤É¡¢¥¥ó¥°¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î29Æü(¶â)～9·î18Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¥ó¥°¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡ãÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯ 2025-26 SEASON¡ä
Äê²Á¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ¡§A4¡¡80¥Úー¥¸
¡ü»öÁ°Í½ÌóÈÎÇä
ÈÎÇä¡§¥¥ó¥°¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.bleague-shop.jp/rg/)
´ü´Ö¡§8·î29Æü(¶â) 12:00～9·î18Æü(ÌÚ) 23:59
¢¦¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥¢¥êー¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¼õ¤±¼è¤ê 10·î4Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¡¡¢¨Á÷ÎÁ¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤»¤ó
https://www.bleague-shop.jp/rg/item/detail/1_18_20250829102830_90/-
¡¦ÄÌ¾ïÇÛÁ÷¡¡10·î6Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
https://www.bleague-shop.jp/rg/item/detail/1_18_20250829103420_90/-
¢¨»öÁ°Í½Ìó¸å¤Î¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ä¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥êー¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¥ó¥°¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢10·î4Æü(ÅÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£