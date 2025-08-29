【栄光リンクスタディ】国立・早慶附属高校を目指す中学3年生対象、推薦・過去問対策オンライン講座

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する、オンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、国立・早慶附属高校を目指す中学3年生対を象に、「早慶附属推薦入試攻略講座」と「国立・早慶附属校入学試験過去問題 映像視聴＋対策講座」を2025年9月から2026年1月まで開講します。

面接練習や出願書類作成の指導、過去8年分の入試問題の解説授業動画や答案添削、質問対応など、すべてオンラインで行います。入試直前まで徹底的に指導し、合格率を高める特別講座です。

開講期間中であれば、いつでもお申し込みいただけます。

早慶附属推薦入試攻略講座

推薦入試対策講座 :https://www.eikoh-link-study.com/sk/入学試験過去問題 映像視聴＋対策講座 :https://www.eikoh-link-study.com/skseminar/

早稲田・慶應附属校の推薦入試は、過去の入試傾向に基づき徹底して対策を行うことで、合格率を飛躍的に高めることができます。進学塾「栄光ゼミナール」のこれまでの指導ノウハウを結集させた本講座で、早慶附属校への合格をつかみましょう。

＜目標校＞

早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院、早稲田実業学校高等部、慶應義塾高等学校、慶應義塾志木高等学校、慶應義塾女子高等学校

特長1．志望校と一人ひとりの状況に合わせた作文課題と専門講師による添削指導

早慶推薦入試では「自分の考えを自分の言葉で説明できること」が重要です。双方向オンライン授業で作文のポイントを学習したのち、作文を実際に書きます。専門職員が受験生の個性を活かしながら、具体的で説得力のある作文になるよう、徹底的に添削指導を行います。推薦入試合格への土台となる力を構築します。

作文記述指導のイメージ例特長2．合格につながる出願書類の作成を指導

出願書類作成に向けて、自分の過去・現在・未来を整理するというプロセスを踏み、各学校の「求める生徒像」と受験生とのマッチングをはかります。指導担当とオンラインで会話をしながら、順を追って整理していくことで、出願書類が書けるよう指導します。「自分だけの」オリジナリティあふれる願書作成をサポートします。

出願書類のイメージ例特長3．志望校とのマッチングを高め、面接にも繋がる出願書類作成

出願書類の出来は、合格のカギを握る重要なポイントです。その後の面接試験も意識して調書を作成することが必要です。本講座では、出願書類を丁寧に何度も添削し、受験生一人ひとりの個性に応じた最善の書類作成を行います。

特長4．過去の出題傾向に基づいた模擬面接

オンライン模擬面接で、個人面接やグループ面接での立居振舞を学びます。また、過去に問われた題材から予測した適性検査問題の実施、また類似質問への添削指導で対応力を身に付けます。面接指導を行うにあたり、専用の準備シート等を活用しながら繰り返し模擬面接を繰り返すことで、早慶推薦入試合格につなげていきます。

【講座概要】

＜受講期間＞

2025年9月～2026年1月

＜対象＞

早慶附属校を目指す中学3年生

＜受講料＞

15,400円（税込）

※受講開始時期に関わらず、受講料は一律です。

＜授業時間＞

１回45分指導

※作文や出願書類作成、面接の指導回数に制限はありません。

国立・早慶附属校入学試験過去問題 映像視聴＋対策講座

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/sk/

国立・早慶附属校を目指す受験生のために、入試の過去問題を解説・対策方法を指導する映像授業と、答案添削や質問対応を含めた特別講座です。

＜目標校＞

お茶の水女子高等学校、筑波大附属高等学校、東京学芸大附属高等学校、早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院、早稲田実業学校高等部、慶應義塾高等学校、慶應義塾志木高等学校、慶應義塾女子高等学校

映像視聴

以下の各校の最新過去問題8年分について、重要問題を中心とした解説動画をご覧いただけます。

■男子コース

筑波大附属高等学校・東京学芸大附属高等学校・早稲田大学高等学院・早稲田大学本庄高等学院・早稲田実業学校高等部・慶應義塾高等学校・慶應義塾志木高等学校

■女子コース

お茶の水女子高等学校・筑波大附属高等学校・東京学芸大附属高等学校・早稲田大学本庄高等学院・早稲田実業学校高等部・慶應義塾女子高等学校

対策講座

上記各校の最新過去問題8年分をもとに記述指導を行います。

特長1．自宅PCやスマホから受講できる学校別過去問題攻略講座

国立・早慶各校の過去問題解説を通じ、各校の出題の特徴と対策を指導する映像授業です。最新8年分の重要問題を解説しているので、傾向や学校別の考え方の確認ができ、過去問題の演習をより効果的なものにします。また、映像授業なので、いつでも何度でも受講が可能です。

特長2．難関高校入試のプロによる演習スケジューリングと答案添削・質問対応

各講座の指導にあたるのは、難関高校に合格者を多数輩出する指導のプロフェッショナル。進路や志望校に合わせ、過去問題演習のスケジューリングを実施します。映像視聴後、ご希望に合わせ、答案の添削指導や、メールやオンラインでの質問対応も行います。教科指導はもちろん、進路や志望校に関してのご相談もお任せください。

【講座概要】

＜受講期間＞

2025年9月～2026年1月

＜対象＞

国立・早慶附属校を目指す中学3年生

＜受講料＞

映像指導のみ…13,200円（税込）

映像指導＋添削指導…24,200円（税込）

※受講開始時期に関わらず、受講料は一律です。

※過去問題に取り組む学校数に関わらず、受講料は一律です。

＜添削・質問対応時間＞

１回45分指導

※答案添削や質問対応の回数に制限はありません。

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/skseminar/

栄光リンクスタディの高校受験対策

https://www.eikoh-link-study.com/juniorhigh/

ポイント1：勝ち抜くための無駄のない合理的な「受験」対策

栄光ゼミナールが磨いてきた新しい指導メソッドで、生徒一人ひとりの強みを最大限に活かす受験戦略をオンラインで実現します。

ポイント2：EIKOH LiNKSTUDY屈指のエキスパート講師

オンラインでの指導に長け、豊富な知識と指導経験を持ち魅力あふれるエキスパート講師陣が、生徒を第一志望校合格へと導きます。ここでしか味わえないプロの授業を体感できます。

ポイント3：短期集中のカリキュラム

志望校合格を目指し、要点・ポイントを絞り、逆算しながら短期集中型のカリキュラムを構築しています。集中力の維持に最適な45分授業を基本に、詰め込むのではなく受験に向けて実戦力を鍛えていきます。

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開。国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。また、オンライン授業に特化した中学・高校・大学受験指導の進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引出し、自ら学ぶ姿勢を育てることはもちろん、豊富なデータや経験を活かして効果的に指導を行い、中学受験・高校受験・大学受験合格へ導きます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【お客様からのお問い合わせ先】

EIKOH LiNKSTUDY

TEL：0120-122-853（受付時間：月～土11:00～19:00）

お問い合わせフォーム :https://eikoh-sys.form.kintoneapp.com/public/b92142399fbf9989fd4228fdd1224fcd6e90d2fdf604ec56dbd1a99956847d25?_gl=1%2ah4ipp9%2a_ga%2aMTA4NTkzMTM4LjE3Mzg5MTIyMDQ.%2a_ga_4HTBX2F9C8%2aczE3NTYwOTgyMzgkbzMwJGcxJHQxNzU2MDk5Mjg5JGoxMiRsMCRoMA