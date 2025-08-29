山崎まさよしのデビュー30周年記念「Augusta Camp 2025」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！スキマスイッチ、元ちとせ、竹原ピストルらオフィスオーガスタ所属アーティスト集結
(C)Office Augusta Co.,LTD
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、9月6日（土）に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催される「Augusta Camp 2025 ～YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary～」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。
オフィスオーガスタ所属のアーティストが一堂に会する恒例の人気イベント「Augusta Camp」が今年もU-NEXTにて独占ライブ配信されます。今年は1995年9月25日に「月明かりに照らされて」でデビューし、1997年リリースの「One more time, One more chance」で大ブレイク・ロングランヒットを果たした山崎まさよしのデビュー30周年をお祝いし、12組の豪華アーティストが集結。山崎まさよしの楽曲カバーやAugusta Campならではのスペシャルコラボなどを盛り込んだ特別な構成でお届けします。名曲尽くしのセットリストでお送りする本イベントの模様をぜひ生配信でご覧ください。
また、本公演に先駆け8月に大阪・関西万博で開催された「U-NEXT MUSIC FES」の、DAY6「Augusta Camp Extra in EXPO 2025 ～YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary～」の模様も10月12日（日）に独占ライブ配信予定です。6日間に渡り開催され、大盛況のなか幕を閉じたフェスの最終日を飾った公演は必見です。ぜひ、2カ月連続で山崎まさよしの30周年を祝うプレミアムなライブをお楽しみください。
さらに、U-NEXTでは過去のAugustaCampのライブ映像や、オフィスオーガスタとU-NEXTがタッグを組んでお届けしたライブシリーズ「Augusta Camp in U-NEXT ～Favorite Songs～」、山崎まさよしが俳優として出演した映画やドラマなども多数配信中です。ライブ配信を観る前・観た後にあわせてご視聴ください。
Augusta Camp 2025 ～YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary～
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kh47QQ4xcvU ]
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010203
ライブ配信：9月6日（土）14:00 ～ライブ終了まで
見逃し配信：9月13日（土）18:00～9月19日（金）23:59まで
配信公演：9月6日 神奈川・ぴあアリーナMM 公演
出演アーティスト：杏子 / 山崎まさよし / 岡本定義(COIL) / あらきゆうこ / 元ちとせ / スキマスイッチ / 長澤知之 / 秦 基博 / さかいゆう / 竹原ピストル / 松室政哉 / ルイ
※「秦 基博」単独パートのライブ配信・見逃し配信はいたしません
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください
U-NEXT MUSIC FES Augusta Camp Extra in EXPO 2025～YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary～
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009986
ライブ配信：10月12日（日）19:00～ライブ終了まで
見逃し配信：ライブ配信終了後、配信準備完了次第～10月31日（金）23:59まで
出演アーティスト：杏子 / 山崎まさよし / あらきゆうこ / 元ちとせ / 長澤知之 / 秦 基博 / さかいゆう / ルイ
【AugustaCamp 配信中一覧】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010047
【山崎まさよし 配信中一覧】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010708
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2025年7月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。