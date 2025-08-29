汐宮あまね初のファッションブランド「鐘罪夢(べるさいゆ)」を設立！ 展示会開催決定！「秋葉原 鐘罪夢 発足記念 debut collection -姫が姫であるために-」

吉本興業株式会社

汐宮あまねが初のファッションブランド『鐘罪夢(べるさいゆ)』を立ち上げました。ブランドの発足を記念し、2025年9月1日(月)～9月30日(火)の期間、『秋葉原 鐘罪夢 発足記念 debut collection-姫が姫であるために-』をラフォーレ原宿「愛と狂気のマーケット」にて開催することが決定しました。

今回の展示会では、本展示のために制作したブラウス・スカート・ネクタイの3種を販売します。ここでしか手に入らない限定商品です。ぜひこの機会に汐宮あまねの世界をお楽しみください。

『鐘罪夢(べるさいゆ)』とは、デザイナー「爆走姫(ばくばしりひめ)＝汐宮あまね」によるファッションブランドです。

「Bad n‘ Pretty」をテーマに掲げ、日本の誇るべきカルチャーである”萌え“、”ロリータファッション“に”特攻服”を融合させた新しいスタイルを提案します。国、年齢、言語、性別に関係なく、素敵なカルチャーを世界中で仲良く楽しむことを理念としております。

汐宮あまね(=爆走姫） 本人コメント

小学生の頃からお洋服が大好きで、お小遣いは全部お洋服に費やしていました。それは今も変わりません。お洋服に対しての感情は好きの一言で表せないくらい大きくなってしまって、私は自分には今売られているお洋服たちより素敵なものを作る自信がありませんでした。

でも、だからこそ、逃げずに向き合おうと思い、ずっと叶わないと思っていた夢を叶えることにしました。

今回の展示を機に、職業お姫様の私、汐宮あまねが、デザイナー/初代総長、爆走姫として、ファッションブランドを立ち上げます。その決意表明の展示です！ぜひ見にいらしてください。

「秋葉原 鐘罪夢 発足記念 debut collection-姫が姫であるために-」 概要

【会期】 2025年9月1日（月）～9月30日（火）11:00～20:00

※初日の9月1日（月）は16:00からオープン、最終日の9月30日（火）は18:00クローズ

【会場】 ラフォーレ原宿 B0.5F 「愛と狂気のマーケット」（渋谷区神宮前1丁目11－6）

【入場料】 無料

「秋葉原 鐘罪夢 発足記念 debut collection-姫が姫であるために-」 商品一覧

汐宮あまね 各種SNS

特攻(ハート)萌姫ブラウス ブラウス \35,000＋税無(ハート)敵の姫ネクタイ ネクタイ \8,000＋税喧嘩上等(ハート)萌姫スカート スカート \32,000＋税

▼鐘罪夢 ブランドInstagram

https://www.instagram.com/versailles_akihabrajapan?igsh=MXFjbjY2eDZmOGtqaw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/versailles_akihabrajapan?igsh=MXFjbjY2eDZmOGtqaw%3D%3D&utm_source=qr)

▼爆走姫 デザイナーInstagram

https://www.instagram.com/hime_bakubashiri?igsh=MWlqZnd1NDgyZ25rdA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/hime_bakubashiri?igsh=MWlqZnd1NDgyZ25rdA%3D%3D&utm_source=qr)

▼ブランド X

https://x.com/himebakubashiri?s=21&t=b3x-WWOF-ByfA9_Pe_1Vxg(https://x.com/himebakubashiri?s=21&t=b3x-WWOF-ByfA9_Pe_1Vxg)

▼汐宮あまね Instagram

https://www.instagram.com/babu_melo?igsh=MTc5YTg3cWR6d2h6aA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/babu_melo?igsh=MTc5YTg3cWR6d2h6aA%3D%3D&utm_source=qr)

▼汐宮あまね X

https://x.com/babu_melo?s=21&t=b3x-WWOF-ByfA9_Pe_1Vxg(https://x.com/babu_melo?s=21&t=b3x-WWOF-ByfA9_Pe_1Vxg)