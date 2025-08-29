アーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』最新作「Paul McCartney」が本日8月29日(金)より順次発売開始

株式会社ローソンエンタテインメント

2024年6月に発売を開始した、海外アーティストを中心にアルバムジャケットやロゴをデザインしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』。

このたびシリーズの最新作として、「Paul McCartney（ポール・マッカートニー）」のカプセルトイ発売が決定しました！本日より全国のHMV（16店舗）、gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートほか、カプセルトイコーナーにて順次販売を開始いたします。

今回発売するカプセルトイは、厳選した「Paul McCartney（ポール・マッカートニー）」のアルバムジャケットを基にデザインしたピンバッジ（ピンズ）が専用台紙と共にカプセル内に収納されており、コレクションにも最適です。

Paul McCartney（ポール・マッカートニー）

1942年リヴァプール生まれ。ジョン・レノンとの出会いをきっかけにビートルズに加入し、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターと共に世界的な成功を収めた。1970年にビートルズ解散後、ソロ活動を開始し、妻リンダと共にウイングスを結成。「バンド・オン・ザ・ラン」などのヒットを生む。クラシックや映画音楽にも挑戦し、数々の賞を受賞。2000年代以降も精力的に活動を続け、来日公演やチャリティーイベントにも参加。音楽史上最も成功した作曲家としてギネス認定されている。

『THE ARTIST COLLECTION』Paul McCartney 概要

■商品：ピンバッジ（ピンズ）

■サイズ：約25×25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■Paul McCartney／全10種

・McCartney (1970)

・Ram (1971)

・Wild Life (1971)

・Red Rose Speedway (1973)

・Band On The Run (1973)

・Venus And Mars (1975)

・Wings At The Speed Of Sound (1976)

・London Town (1978)

・Back To The Egg (1979)

・Greatest (1978)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・HMV（16店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・ガシャポンのデパート

・その他カプセルトイコーナー

※gashacoco（ガシャココ）、ガシャポンのデパートでは取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2025年8月29日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-587-c0dd2e93b274551be736fe622118e5e8.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

