MLB SHOPにて好評発売中！　イチロー、松井秀喜などレジェンドプレイヤーを含む選手直筆サイン入り最新メモリアルコレクション

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年8月27日（水）よりFanatics Authenticによる選手直筆サイン入りメモラビリアの最新コレクションの販売をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下、MLB SHOP）にて開始いたしました。

本コレクションには、イチロー氏や松井秀喜氏など日本人レジェンドプレイヤーに加え、大谷翔平選手、山本由伸投手や、ウィル・スミス選手、アーロン・ジャッジ選手といったロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース所属の現役プレイヤーなど、MLBの歴史に残る名場面を彩る名プレイヤーたちの直筆サイン入りメモリアルグッズが複数ラインナップされています。

この機会にぜひ、プレミアムな逸品をお手に取りください。

■販売サイト

MLB Shop（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-2583

■商品情報

【レジェンドプレイヤー】

＜イチロー氏＞

直筆サイン入り マリナーズ8 × 10 フォトグラフ

価格：\242,000（税込）

直筆サイン入り マリナーズ 2012年6月19日 通算2500本安打記念チケット

価格：\190,000（税込）

直筆サイン入り ヤンキース 2013年7月14日 2000試合出場・通算110本塁打記念チケット

価格：\190,000（税込）

＜松井秀喜氏＞

直筆サイン入り ヤンキース オルタネイト クローム Rawlings Mach Pro レプリカ バッティングヘルメット（Godzillaの記載入り）

価格：\110,000（税込）

直筆サイン入り ヤンキース 16 x 20 2009 ワールドシリーズ フォト：\45,000（税込）

【ロサンゼルス・ドジャース】

＜大谷翔平選手＞

ドジャース 2024 NL MVP 受賞記念 ダブルコインフォトミント

価格：\30,000（税込）

＜山本由伸投手＞

直筆サイン入り ドジャース 2024 MLBワールドシリーズロゴ入りボール

価格：\145,000（税込）

＜ウィル・スミス選手＞

直筆サイン入り ドジャース 2024 ワールドシリーズロゴ入りボール

価格：\52,000（税込）

【ニューヨーク・ヤンキース】

＜アーロン・ジャッジ選手＞

直筆サイン入り ヤンキース ローリングス ボール

価格：\180,000（税込）

ほか、多数直筆サイン入りアイテムをご用意しております。商品ページよりご確認ください。

※画像はイメージです。

※価格は全て税込み表記です。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

Fanatics Authentic（ファナティクス・オーセンティック）について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア：https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア（mlbshop.jp）を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.