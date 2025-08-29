TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』より、本編に登場したKEY WORDや原画を使用したグッズを展開する「POP UP STORE～Interlude～」が開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

『週刊少年ジャンプ』で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど、完結後も世界中で根強い人気を誇る『BLEACH』。2026年にはTVアニメ最終クールの放送が決定している本作の期間限定POP UP STOREがアニメイト池袋本店、アニメイト名古屋、アニメイト福岡パルコにて開催いたします。

アニメ制作会社「スタジオぴえろ」の公式通販サイト「スタジオぴえろストア」は、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』より、作中に登場した「KEY WORD」や原画を使用した、アニメスタジオならではのグッズを展開するオンリーショップ「POP UP STORE～Interlude～」を開催いたします！

さらに、POP UP STORE ～Interlude～開催記念特別企画「KEY WORDファン投票」の結果も発表！そしてPOP UP STORE ～Interlude～開催記念特別企画第2弾『CREATOR‘S SELECT』も登場！TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』を支える3名のクリエイターが選んだ「KEY WORD」をロングTシャツにして発売いたします。選ばれたキーワード3種と、各クリエイターからのコメントを順次ご紹介！

■POP UP STORE ～Interlude～開催記念特別企画「 “KEY WORDファン投票”

TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」に登場した「KEY WORD」77 枚の中から、ファン投票で決まった各クール１位の「KEY WORD」を商品化！

＜投票結果＞

■POP UP STORE ～Interlude～開催記念特別企画第2弾“CREATOR‘S SELECT”

選ばれた「KEY WORD」とクリエイターコメントをご紹介！

＜プロデューサー 富永禎彦様＞

＜キャラクターデザイナー 工藤昌史様＞

＜シリーズ構成 平松正樹様＞

■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』POP UP STORE～Interlude～開催概要

開催店舗：アニメイト池袋本店5Fサテライトスペース

開催期間：2025年9月13 日(土) ～2025年9月28日(日)

開催店舗：アニメイト名古屋

開催期間：2025年10月4日(土) ～2025年10月19日(日)

開催店舗：アニメイト福岡パルコ

開催期間：2025年10月25日(土) ～2025年11月9日(日)

詳細：https://www.animate.co.jp/onlyshop/28448/

■会場購入特典

期間中、オンリーショップスペース内のお取り扱い商品をご購入・ご予約内金3,300円(税込)毎に【しおり(全3種)】を1枚プレゼント！※特典はお選びいただけません。

■会場先行新商品（一部） 発売：ムービック

【商品名】ミニ額縁コレクション Vol.1-A（全13種）

【価格】660円（税込）

【商品名】ミニ額縁コレクション Vol.1-B（全12種）

【価格】660円（税込）

【商品名】ミニ額縁コレクション Vol.2-A（全12種）

【価格】550円（税込）

【商品名】ミニ額縁コレクション Vol.2-B（全12種）

【価格】660円（税込）

【商品名】ミニ額縁コレクション Vol.3-A（全14種）

【価格】660円（税込）

【商品名】ミニ額縁コレクション Vol.3-B（全14種）

【価格】660円（税込）

【商品名】ぺたコレクション Vol.1（全26種）

【価格】440円（税込）

【商品名】ぺたコレクション Vol.2（全24種）

【価格】440円（税込）

【商品名】ぺたコレクション Vol.3（全24種）

【価格】440円（税込）

【商品名】ポストカードブック（3種）

【価格】各2,750円（税込）

【商品名】 マルチケース Interlude

【価格】3,080円（税込）

【商品名】パーカー Interlude

【価格】6,600円（税込）

【商品名】トートバッグ Interlude

【価格】3,850円（税込）

【商品名】ロングTシャツ（3種）

【価格】各4,400円（税込）

【商品名】原画クリアファイルセット（3種）

【価格】各1,100円（税込）

【商品名】原画Tシャツ（4種）

【価格】各3,850円（税込）

【商品名】ミニ額縁コレクション 原画

【価格】660円（税込）

【商品名】原画ポストカードセット（3種）

【価格】各1,100円（税込）

※商品の発売、仕様、イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

※新商品は後日、通販サイト「スタジオぴえろストア」にて販売を予定しております。

※通販でのコレクション商品の取り扱いは、BOX販売のみとなります。

※通販では特典の配布はございません。

■「スタジオぴえろストア」とは

幅広い世代に向けたコンテンツを展開し続けるアニメ制作会社「スタジオぴえろ」の公式通販サイト。

「スタジオぴえろストアでしか手に入らない“楽しい”がいっぱい！」をコンセプトに掲げ、子供から大人まで楽しめるような企画・展開を作品を愛してくださる皆様へお届けいたします。今後とも楽しみにご期待ください。

■通販サイト：https://studio-pierrot-store.jp

■公式SNS：https://x.com/s_pierrot_store

■権利表記：(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。