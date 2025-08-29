¡ã¶ÛµÞÂ®Êó¡äµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025 »Ë¾å½é¡ªÅêÉ¼Áí¿ô100ËüÉ¼ÆÍÇË¡ª¡ª
7/30(¿å)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025¡×¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤Î100ËüÉ¼¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¤¢¤È2Æü¤ò»Ä¤·¡¢²áµî3²óÁ´¤Æ¤ÎÁíÅêÉ¼¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿µÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó¤Ï¡¢10·î³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·´î·à¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¸õÊäºÂ°÷¤¬¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢1Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë³«É¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢9/5(¶â)¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤êÁ°Æü¤Ë¡¢µÈËÜ¿·´î·à¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÀµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025¡¡³«É¼¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¿
¥¿¥¤¥È¥ë
º£Ìë³«É¼¡ªµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025
¡¡～¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÉ¼¤Ç¿ä¤·¤Î±¿Ì¿¤¬·èÄê!!·ë²ÌÈ¯É½ÅöÆü¤½¤Î¼ê¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ÏÃ¯¤À～
Æü»þ
9·î5Æü(¶â) 19:00³«¾ì¡¿19:30³«±é
¾ì½ê
¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î
½Ð±é¼Ô
´Ö´²Ê¿GM¡¢¥¢¥¡¢¥Æ¥ó¥À¥éー¡¢¤¹¤Ã¤Áー¡¢¼ò°æÍõ¡¢µÈÅÄÍµ¡¢¤Û¤«Î©¸õÊäºÂ°÷
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
https://shinkigeki.yoshimoto.co.jp/stage/detail/880
¡ÀµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025¡¡¸ø¼°YouTube¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¡¿
¥¿¥¤¥È¥ë
µÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ÁíÁªµó2025¡¡¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®
Æü»þ
8·î30Æü(ÅÚ) 21:00～Í½Äê
½Ð±é¼Ô
¥¢¥¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢ÎÙ¿Í
ÇÛ¿®URL
https://www.youtube.com/live/NcQejTHqxi
¡ÀµÈËÜ¿·´î·à¤Þ¤Ä¤ê2025¡¿
¥¿¥¤¥È¥ë
µÈËÜ¿·´î·à¤Þ¤Ä¤ê2025～Áª¤Ð¤ì¤·30¡Ü£±¤ÎºÂ°÷¤¿¤Á～
Æü»þ
10/31(¶â)19:00³«¾ì¡¿19:30³«±é
¾ì½ê
¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î
½Ð±é¼Ô
´Ö´²Ê¿GM¡¢¥¢¥¡¢¤Û¤«µÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
https://shinkigeki.yoshimoto.co.jp/stage/detail/889
¢£µÈËÜ¿·´î·à¸ø¼°HP
¡¡https://shinkigeki.yoshimoto.co.jp/
¢£µÈËÜ¿·´î·à¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS
¡¡¡¦X¡§https://x.com/shinkigeki1
¡¡¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/yoshimotoshinkigeki/
¡¡¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@shinkigeki