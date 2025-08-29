インキュベーション機能を持つレンタルラボを併設する複合型物流施設が相模原市内に誕生！

株式会社さがみはら産業創造センター

株式会社さがみはら産業創造センター（本社：相模原市緑区、代表取締役：山崎 利宏、以下「SIC」）は、大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：大友 浩嗣）が、相模原市中央区において着工するインキュベーション機能を持つレンタルラボを併設した複合型物流施設のインキュベーション部分を協業（予定）により運営していくことになりましたので、お知らせします。

○概要

大和ハウス工業株式会社は、2025年9月16日より、神奈川県相模原市中央区において、同社初となるレンタルラボを併設する複合型物流施設「DPL相模原II」（地上5階建て、敷地面積：33,567.67平方メートル 、延床面積：77,730.81平方メートル ）を着工します。

「ＤＰＬ相模原II」外観パース 【最上階の5階部分がインキュベーション機能を持つレンタルラボ】

「DPL相模原II」は、地上5階建て、敷地面積33,567.67平方メートル 、延床面積77,730.81平方メートル 、1階～4階を物流施設、5階にはインキュベーション機能を持つレンタルラボを併設する複合型物流施設です。

インキュベーション機能を持つレンタルラボは、起業家やスタートアップ、ベンチャー企業の成長を支援するための施設です。SICが運営する既存施設（3施設4棟）の入居企業との交流や連携を行う予定としています。新たな拠点からイノベーションを創出し、地域経済の発展につなげていくことを目指しています。

○建物概要

名 称：「DPL相模原II」

所 在 地：神奈川県相模原市中央区南橋本四丁目1-2

交 通：首都圏中央連絡自動車道（圏央道）「相模原インターチェンジ」「相模原愛川インターチェ

ンジ」より約5km（車で約20分）、JR相模線「南橋本駅」より約1.3km（徒歩約15分）

敷地面積：33,567.67平方メートル （10,154.22坪）

建築面積：19,156.41平方メートル （5,794.81坪）

延床面積：77,730.81平方メートル （23,513.57坪）

賃貸面積：61,298.20平方メートル （18,542.70坪）

内 訳：物流施設55,604.71平方メートル (16,820.42坪）レンタルラボ5,693.49平方メートル （1,722.28坪）

入居テナント数：最大33テナント

内 訳：物流施設 最大7テナント、レンタルラボ 最大26テナント

構 造 等：S造＋SRC造、耐震構造、地上5階建て

床 荷 重：最大2.0t/平方メートル 、梁下有効高さ：5.5m

建物用途：マルチテナント型物流施設

事 業 主：相模原開発特定目的会社（大和ハウス工業株式会社100％出資）

設計・施工：大和ハウス工業株式会社

着 工 日：2025年9月16日

竣工予定日：2027年9月27日

入居予定日：2027年10月1日

○その他

○さがみはら産業創造センター（SIC）について

【会社概要】

企業名：株式会社さがみはら産業創造センター

Sagamihara Incubation Center Ltd. 略称：SIC（エス・アイ・シー）

代表者：代表取締役 山崎 利宏

設 立：平成11年（1999年）4月20日

所在地：神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-21

資本金：23億9,450万円

株 主：相模原市 、(独)中小企業基盤整備機構ほか

事業概要：インキュベーションセンター運営、自治体等からの受託による地域中小・ベンチャ

ー企業に対する連携コーディネート事業及びプロジェクト企画・運営

ホームページ：https://www.sic-sagamihara.jp/

■相模原市、(独)中小企業基盤整備機構及び地域金融機関・民間企業等の出資により設立した

第三セクターとして、平成11年の設立以来、インキュベーション施設の運営をしており、3

施設4棟・部屋数151という日本最大級の施設規模を有しています。

■インキュベーション施設におけるJBIA認定インキュベーション・マネージャー※1在籍者9名

は日本最多であり、こうした専門性を有するスタッフが中心となって、外部の専門家・機関

と連携し、事業計画策定や財務・法務・労務、知的財産、デザイン、海外展開、ビジネスマ

ッチングといった入居企業の成長段階に応じた課題解決に取り組んでいます。

■インキュベーション施設だけでなく、入居企業の成長支援サービスを提供していることによ

り、施設の平均入居率は90%以上を維持しています。

（令和7年7月1日現在の施設入居率は96％）

※1「（一社）日本ビジネスインキュベーション協会（JBIA）」によるインキュベーショ

ン・マネージャーの専門知識と実践力を有する者に対する認定制度

