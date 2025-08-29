大人気のHEAVEN Japan × Enchanted Corset フィッティングイベントが大阪に帰ってくる！

株式会社Alyo

株式会社Alyo（本社：東京都港区、取締役社長：大橋茉莉花）は、下着ブランド「HEAVEN Japan」とコルセットブランド「Enchantedcorset」による特別コラボイベントを、2025年9月6日（土）・9月7日（日）の2日間、大阪・心斎橋にて開催いたします。

前回大好評をいただいたフィッティングイベント in 大阪が、待望の再開催です。

会場となる「HEAVEN Japan 試着体感サロン」では、ブラジャーとコルセットの両方を試着でき、ブラジャーはその場でご購入いただくことも可能です。

当日は、「HEAVEN Japan」のランジェリーと「Enchantedcorset」のコルセットが一堂に会し、実際に着用してそのフィット感や美しさを体感いただける貴重な機会となります。

自分にぴったりの一着を見つけたい方、体型や着け心地にこだわりたい方におすすめのイベントです。

ぜひこの機会に足をお運びください。

フィッティングイベントの見どころ

- ブラジャーとコルセットを同時に試着可能 合わせてお試しいただくことで、理想のボディラインをより追求できます。- プロのフィッターによる丁寧なアドバイス お一人おひとりの体型に合わせたランジェリーをご提案。「どのブラ・コルセットが合う？」「何が違うの？」といった疑問にもその場でお答えします。- 大阪での開催は約1年ぶり 待望の関西エリアでの開催。この機会をお見逃しなく。『 Enchanted Corset 』

「自分を好きになる魔法」がコンセプトのコルセットブランド。もっと自分を楽しんでほしいという想いから立ち上げました。

好きなだけクビレを作れるコルセットの機能性はそのままに、ランジェリーとしての美しさと毎日身に着ける快適さを追求したランジェリーコルセットです。

詳細を見る :https://pinupcloset.shop/pages/corsetlp

『 HEAVEN Japan 』

「“自己ベストなバスト”で、笑顔溢れる「適正下着(R)」がコンセプトの下着ブランド。下着やからだのことで、 悩んだり諦めたりするすべての女性をなくしたいという想いで商品やサービスの展開、情報発信をしています。下着で変われる"ドキドキ"やキレイになりたい"ワクワク"、鏡を見ることや服を着ることがもっと楽しくなったり、自分をもっと好きになれるような体験を下着をつうじてお届けしています。

詳細を見る :https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/for-beginners

■フィッティングのご予約について

混雑を避け、落ち着いた環境でご試着いただけるよう、事前のご予約をおすすめしております。

試着時間はお一人様約30分を予定しておりますので、ぜひこの機会にゆったりとご体験くださいませ。

※ご予約はすでに開始しております。ご覧いただいた際に、受付が終了している可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

（コルセットは状況により予約なしでご試着いただけますが、お待ちいただく場合もございます。）

→ 予約ページは こちら(https://reserva.be/heavenjapan/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=80eJwzsbAwMDEAAAReATk)

■ノベルティプレゼント

数量限定！ノベルティプレゼント

その場でECサイトよりコルセットを含む（税込2万円以上）をご注文いただいた方へ、各日先着でオリジナルデザイン巾着をプレゼントいたします。コルセットがすっぽり収まるサイズで、持ち運びにも便利です。数量限定につき、ぜひお早めにご来場くださいませ。

お試しいただける商品一覧

▶︎バストリフトコルセットSophia ▶︎Venus（ヴィーナス）

▶︎Sirene（シレーヌ） ▶︎Sylphide（シルフィード）

▶︎Kimberly (キンバリー) ▶︎Miss Grace (ミスグレース)

■イベント概要

会場：HEAVEN Japan試着体感サロン 心斎橋店

大阪府大阪市中央区南船場3-4-22東道ビル10F

日時：9月6日(土)・9月7日(日)

10:00～18:30

出店ブランド：HEAVEN Japan・Enchanted Corset

「HEAVEN Japan」 公式HP/SNS

公式オンラインショップ： https://shop.heaven-jp.co.jp/

公式X：https://x.com/wakiniku

公式Instagram：https://www.instagram.com/heaven_japan/

「Enchanted Corset」 公式HP/SNS

公式オンラインショップ：https://pinupcloset.shop/collections/enchanted-corset

公式X：https://x.com/CorsetEnchanted

公式Instagram：https://www.instagram.com/enchantedcorset/?next=%2F

■株式会社Alyo 会社概要

社名：株式会社Alyo

代表者：取締役社長 大橋茉莉花

所在地：〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目22ー24 泉赤坂ビル4階

事業内容：アパレル・化粧品の製造販売

公式HP：https://alyo.co.jp/

設立：2017年9月21日