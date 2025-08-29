粟賀カップ2025スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権エントリー募集中

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は９月15日（月・祝）に粟賀ゴルフ倶楽部（兵庫県神崎郡）で「粟賀カップ2025スポーツ報知ジュニアゴルフ選手権」を開催、大会の参加者を募集中です。ＷＥＢサイト「ゴルフ報知」（https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_awagacup2025）からお申し込みください。小学校・中学校・高校在籍でラウンド経験者のみなさん、どうぞご参加下さい。

お申し込みはこちら :https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_awagacup2025【大会概要】

【開催日】９月15日（月・祝）

【会場】粟賀ゴルフ倶楽部（兵庫県神崎郡神河町吉冨1833-6）

【募集】合計80人（先着順で定員になり次第締め切ります）

【参加資格】小学校・中学校・高校在籍の男女でラウンド経験者

※小学生は選手１名に対して保護者1名が帯同いただけます。中学生と高校生はプレー中の保護者の帯同は認めません。また、小学生は帯同者が運転するカートに乗車し、中学生と高校生はキャディーバッグ担ぎでのプレー（持参の手引きカートは使用可）になります

【競技方法】18ホール・ストロークプレー（スクラッチ競技）

【参加費】１万4000円（プレー費・参加費込み）※ロッカー代、飲食や私物購入などは個人負担です。組み合わせ掲出後のキャンセルは返金しません。

【表彰】〈１〉小学１～４年生女子の部、〈２〉同男子の部、〈３〉小学５・６年女子の部、〈４〉同男子の部、〈５〉中高生女子の部、〈６〉同男子の部。各部門１～３位を表彰。各部門の優勝者に副賞を贈呈。

【申し込み方法】ＷＥＢサイト「ゴルフ報知」（https://golf.hochi.co.jp/hochi_junior_awagacup2025）からエントリー。

お問い合わせはＴＥＬ06・7732・2018（事業部）へ。平日午前10時から午後６時まで。



【主催】報知新聞社

【後援】関西高等学校・中学校ゴルフ連盟、兵庫県ゴルフ連盟

【特別協賛】粟賀ゴルフ倶楽部、和田興産株式会社

【協賛】キャスコ株式会社、日本シャフト株式会社

【協力予定】神崎郡ゴルフ協会