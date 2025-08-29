『乳液からはじまる美しさの体験を』　アルビオンのフラッグシップショップ【ALBION PHILOSOPHY 高輪】 2025年9月12日(金) NEWoMan高輪にグランドオープン

株式会社アルビオン

株式会社アルビオン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 章一）は、アルビオンのフラッグシップショップ「ALBION PHILOSOPHY（アルビオン フィロソフィ）」の2号店を、2025年9月12日(金)、NEWoMan高輪（東京都港区）にオープンいたします。

「Happyをむかえにいこう」をコンセプトに掲げる本店舗は、アルビオンが創業以来大切にしてきた「商品」と「接客」を通じて、お客様へ感動をお届けするアルビオンのエッセンスが詰まった旗艦店です。

２号店となる高輪店は、アルビオンの象徴である乳液の魅力を最大限に発信するオリジナルコンテンツ『６つの乳液体験サービス』を中心に、素肌も心も笑顔になる時間を提供いたします。

■ 乳液の魅力を実感できる“6つの乳液体験”

高輪店では、乳液の魅力を実感できる6つのコンテンツをご用意しています。

短時間で気軽に試せるものから、じっくり肌と向き合う集中ケアまで、お客様一人ひとりのニーズに合わせてお選びいだたき、お客様の日々変化する肌や気分に合わせて、全21種類の中から最適な乳液を提案いたします。

1：Today’s my MILK

新たなセミセルフの店舗体験「Today’s my MILK」。

HANARE(離れ)に設置したデジタルチェックで、今日の肌や気分に合わせた乳液を選び、サンプルをテイクアウトできます。

2：10ミニッツ リタッチ

乳液を使ったメイク直し体験。メイクのりの良さやツヤ・うるおい感を短時間で実感していただけます。

3：角層チェック

水分・油分・キメを約10分でチェックし、美肌のカギとなる「角層」の状態に合わせた乳液を提案いたします。

4：ミルクライトエステ

美容機器と乳液を組み合わせた30分のエステ。乳液を使い込んだような肌を体験していただけます。（予約優先）

5：パーソナル レクチャー

総合的な肌チェックに基づいた乳液選びから基本的な使い方まで、お顔で体験しながらレクチャーいたします。（予約優先）

6：美角層プログラム

1ヶ月集中で角層をすこやかに整えるプログラム。乳液ケアを通じた美肌づくりの習慣化をサポートいたします。（有料／要予約）

■乳液スペシャリストによるパーソナルサポート

乳液に特化した高い知識と技術を身につけた「乳液スペシャリスト」が常駐。肌の状態やライフスタイルに合わせた最適な乳液を提案し、基本的な使用法からアレンジまでを丁寧にレクチャーいたします。

■ OMOYAとHANARE 2つの空間構成

店舗はOMOYA（母屋）とHANARE（離れ）の２つのエリアがございます。

OMOYA（母屋）

21種類の乳液を一堂に展示したMILK BAR、最旬の商品情報の発信、スキンケア・メイクを自由に体験できる空間。プライベート感のあるスペースでは、じっくり肌と向き合えるカウンセリングやミスト美容を体験していただけます。

HANARE（離れ）

デジタルチェックでその日の肌や気分に合った乳液を選べるセミセルフ型コンテンツ「Today's my MILK」を楽しんでいただけます。

■ オープン記念キャンペーン

1.公式Instagramフォローキャンペーン

アルビオン フィロソフィ公式Instagramをフォローしていただいた方に、みずみずしいうるおいを与える「スキコン ミニマスク(3回分)」をプレゼント。

2.お買い上げキャンペーン

商品を11,000円(税込)以上お買い上げいただいた方へ、みずみずしいうるおいを与える化粧水「スキコン」のミニボトル(27ml)・ミニコットン(20枚入）・オリジナルミニトートバッグをプレゼント。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

■ 店舗情報

店名：ALBION PHILOSOPHY 高輪

オープン日：2025年9月12日(金)

所在地：NEWoMan高輪

（〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21番2号 ニュウマン高輪 South 4F）

基準営業時間：11:00～20:00

取扱ブランド：アルビオン、イグニス、エレガンス

公式サイト： https://www.philosophy.albion.co.jp/takanawa/

業態開発事業部 業態企画グループ 担当 原・三石・奥