「ＪＰＸ日経中小型株指数」構成銘柄選定に関するお知らせ

株式会社ビーロット（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 誠、東証スタンダード：3452）は、この度、株式会社JPX総研および株式会社日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経中小型株指数」の2025年度（2025年８月29日～2026年８月28日）構成銘柄に初選定されましたのでお知らせいたします。

■「JPX日経中小型株指数」とは

JPX日経インデックス400で導入された「投資者にとって投資魅力の高い会社」を構成銘柄とするコンセプトを中小型株に適用し、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業で構成する株価指数であります。

■構成銘柄の選定について

本指数の構成銘柄は、東京証券取引所（プライム市場、スタンダード市場、グロース市場）を主市場とする普通株式から、時価総額や市場流動性指標等によるスクリーニングの後に、定量的な指標（３年平均ROE、３年累積営業利益）によるスコアリングを加え、定性的な要素（独立社外取締役の選任、女性役員の選任等）を加味し、上位200銘柄が投資魅力の高い銘柄として選定されております。

当社は引き続き、不動産および不動産金融分野において社会へ価値を与えるビジネスの創出を行い「社会から求められる企業」として、全てのステークホルダーに対し社会規範に準拠した上での利益の追求と長期継続的な成長を目指して参ります。

【ご参考】JPX日経中小型株指数の詳細

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html