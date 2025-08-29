【海外初出店】初日から大盛況！ラーメン魁力屋が台湾へ。2025年8月29日(金)オープン！

株式会社魁力屋京都北白川 ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）の100%出資子会社、台湾魁力屋国際股份有限公司（台北市、董事長：田口 剛）は、海外1号店として、2025年8月29日(金)に「京都北白川 ラーメン魁力屋 新光三越台南小北門店」を台南市にオープンいたしました。

満を持して海外1号店をオープン！

多くの方にご期待いただき、開店と同時にファミリーや学生の方など約100名の方に並んでいただき、大盛況のオープンとなりました。

実際にお召し上がりいただいたお客様からも「美味しかった」とのお声をたくさんいただき、初日から海外でも魁力屋をご愛顧いただくことができました。

京都熟成醤油ラーメン京都豚骨ラーメン京都鶏白湯ラーメン

新光三越台南小北門店では、看板メニューの京都熟成醤油ラーメンの他、限定商品として「京都豚骨ラーメン」や「京都鶏白湯ラーメン」も提供いたします。また、それぞれの商品で、現地の方の嗜好に合わせて開発した台湾新味のバリエーションもラインナップさせていただきます。

【日本の食文化と「おもてなしの心」で世界中を笑顔に！】というビジョンを胸に、台湾のお客様に笑顔を届けられるよう、まい進してまいります。

店舗概要

＜京都北白川ラーメン魁力屋 新光三越台南小北門店＞

・開業日：2025年8月29日（金）

・席数 ：32席

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に162店舗、チェーン展開しています。（2025年8月29日現在）

看板商品は、醤油にとことんこだわりあっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、素朴でどこか懐かしい味のラーメンとしてご支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性は抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

会社概要

<運営会社>

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（162店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

