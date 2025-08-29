ゆるゆるスローライフを楽しめる「つりライフ」シリーズ最新作！『むしライフ』が本日から事前登録開始

株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林泰平、以下「Sun*」）は、グループ会社のグローバルギアよりリリース予定の新作カジュアルゲーム『むしライフ』について、本日8月29日（金）から事前登録を開始したことをお知らせします。

「むしライフ」は、かわいいドット絵と癒されるBGMでリラックスできる、どこか懐かしい雰囲気の漂う虫とりRPGです。虫が好きな人もそうじゃない人も、みんなが夢中になれるようなスローライフをお楽しみいただけます。

＜事前登録はこちらから＞

https://app-gt.com/gg-mushi

たくさんの方に事前登録していただけたら、ゲーム開始時に素敵なプレゼントがもらえるかも…！

■ あらすじ

自然に囲まれた、ちょっぴり不思議な島。

川のせせらぎ、風にそよぐ草花、そして…たくさんの虫たち！



個性豊かな住人たちと出会いながら、虫とり網を片手にのんびり暮らしませんか？

虫を集めて、図鑑を完成させたり、町の人の頼みを聞いたり…。

自然とふれあいながら、あなたのペースで過ごしていきましょう。



■ あそび方

●虫とり網で、カブトムシやクワガタなど、いろんな虫を捕まえよう！

●森や町の中など…場所によって、出会える虫が変化！

●島の人とふれあい、ストーリーを楽しもう！

●採った虫は育てて大きくしたりもできるよ！

●着せ替えでアバターを自分好みにカスタマイズ！



他にも…

・つい夢中になっちゃう「虫相撲」ミニゲーム！

・町の人のお願いを聞いてご褒美をもらおう！

・新機能「おともシステム」登場！

・前作「つりライフ」のキャラクターたちも登場するよ！



-------------------------------

◆昆虫採集×スローライフRPG！

「むしライフ」は、誰でも気軽に楽しめる虫とりRPG。

操作はタップだけ！簡単アクションで虫をゲット！

ちょっとした空き時間でもサクッと遊べる、癒しのゲームです。

登場する虫たちは全部かわいいドット絵で描かれていて、虫が苦手な方でも楽しめます。



◆虫を集めて、図鑑をコンプリート！

「むしライフ」では250種類以上の虫たちが登場！

カブトムシ、クワガタ、蝶、トンボ…ときには珍しい幻の虫にも！？

場所によって出会える虫が変わるので、毎日が発見の連続！

虫の特徴や豆知識が書かれた図鑑を、少しずつ埋めていくのも楽しいよ。



◆島の人とのふれあいも

島には、ちょっと個性的な住人たちがいっぱい。

虫のことを教えてくれる博士、虫とりが得意なライバルなど…

ストーリーを進めることで、仲間も増えていきます！

「つりライフ」でおなじみのキャラクターも登場！



◆虫のお世話・育成要素も♪

捕まえた虫は、エサをあげて育てたりもできるよ！



◆着せ替えも充実！

かわいい衣装や虫あみがたくさん登場！

あなただけのスタイルで冒険しよう！



-------------------------------

【むしライフの特徴】

・ドット絵がかわいい虫とりRPG！

・完全無料で遊ぶことができる！

・ストーリーも虫も、のんびりマイペースに楽しめる♪

・カブトムシやクワガタなど、子どもに大人気の虫たちがたくさん登場！

・子どもの頃の懐かしい気持ちになれるストーリー。

・虫とりが初めてでも安心の簡単操作！

・昆虫採集・育成・着せ替え・箱庭など遊び方いろいろ！

・短い時間で遊ぶことができるので暇つぶしにピッタリ！

・簡単操作だからゲーム初心者でも安心！

・ストーリーも楽しめる虫とりゲーム！

・農園＆牧場＆スローライフゲームが好きな人におすすめ！

・前作「つりライフ」が好きな人におすすめ！



■ 『むしライフ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37787/table/86_1_b45b9e8dfc272ea068d08b5bed61559d.jpg?v=202508300555 ]

■グローバルギアについて

会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGear Co. Ltd.）

所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル

代表者：代表取締役 佐藤 竜史

創立年：2013年

事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営

公式サイト：https://global-gear.jp/

グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html

公式X：https://x.com/globalgear_jp

■Sun*について

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者：代表取締役 小林 泰平

創立年：2013年

事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL：https://sun-asterisk.com/