ゆるゆるスローライフを楽しめる「つりライフ」シリーズ最新作！『むしライフ』が本日から事前登録開始
株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林泰平、以下「Sun*」）は、グループ会社のグローバルギアよりリリース予定の新作カジュアルゲーム『むしライフ』について、本日8月29日（金）から事前登録を開始したことをお知らせします。
「むしライフ」は、かわいいドット絵と癒されるBGMでリラックスできる、どこか懐かしい雰囲気の漂う虫とりRPGです。虫が好きな人もそうじゃない人も、みんなが夢中になれるようなスローライフをお楽しみいただけます。
＜事前登録はこちらから＞
https://app-gt.com/gg-mushi
たくさんの方に事前登録していただけたら、ゲーム開始時に素敵なプレゼントがもらえるかも…！
■ あらすじ
自然に囲まれた、ちょっぴり不思議な島。
川のせせらぎ、風にそよぐ草花、そして…たくさんの虫たち！
個性豊かな住人たちと出会いながら、虫とり網を片手にのんびり暮らしませんか？
虫を集めて、図鑑を完成させたり、町の人の頼みを聞いたり…。
自然とふれあいながら、あなたのペースで過ごしていきましょう。
■ あそび方
●虫とり網で、カブトムシやクワガタなど、いろんな虫を捕まえよう！
●森や町の中など…場所によって、出会える虫が変化！
●島の人とふれあい、ストーリーを楽しもう！
●採った虫は育てて大きくしたりもできるよ！
●着せ替えでアバターを自分好みにカスタマイズ！
他にも…
・つい夢中になっちゃう「虫相撲」ミニゲーム！
・町の人のお願いを聞いてご褒美をもらおう！
・新機能「おともシステム」登場！
・前作「つりライフ」のキャラクターたちも登場するよ！
-------------------------------
◆昆虫採集×スローライフRPG！
「むしライフ」は、誰でも気軽に楽しめる虫とりRPG。
操作はタップだけ！簡単アクションで虫をゲット！
ちょっとした空き時間でもサクッと遊べる、癒しのゲームです。
登場する虫たちは全部かわいいドット絵で描かれていて、虫が苦手な方でも楽しめます。
◆虫を集めて、図鑑をコンプリート！
「むしライフ」では250種類以上の虫たちが登場！
カブトムシ、クワガタ、蝶、トンボ…ときには珍しい幻の虫にも！？
場所によって出会える虫が変わるので、毎日が発見の連続！
虫の特徴や豆知識が書かれた図鑑を、少しずつ埋めていくのも楽しいよ。
◆島の人とのふれあいも
島には、ちょっと個性的な住人たちがいっぱい。
虫のことを教えてくれる博士、虫とりが得意なライバルなど…
ストーリーを進めることで、仲間も増えていきます！
「つりライフ」でおなじみのキャラクターも登場！
◆虫のお世話・育成要素も♪
捕まえた虫は、エサをあげて育てたりもできるよ！
◆着せ替えも充実！
かわいい衣装や虫あみがたくさん登場！
あなただけのスタイルで冒険しよう！
-------------------------------
【むしライフの特徴】
・ドット絵がかわいい虫とりRPG！
・完全無料で遊ぶことができる！
・ストーリーも虫も、のんびりマイペースに楽しめる♪
・カブトムシやクワガタなど、子どもに大人気の虫たちがたくさん登場！
・子どもの頃の懐かしい気持ちになれるストーリー。
・虫とりが初めてでも安心の簡単操作！
・昆虫採集・育成・着せ替え・箱庭など遊び方いろいろ！
・短い時間で遊ぶことができるので暇つぶしにピッタリ！
・簡単操作だからゲーム初心者でも安心！
・ストーリーも楽しめる虫とりゲーム！
・農園＆牧場＆スローライフゲームが好きな人におすすめ！
・前作「つりライフ」が好きな人におすすめ！
■ 『むしライフ』概要
■グローバルギアについて
会社名：株式会社グローバルギア（英語表記：GlobalGear Co. Ltd.）
所在地：福岡市中央区渡辺通二丁目9番22号 西鉄渡辺通ビル
代表者：代表取締役 佐藤 竜史
創立年：2013年
事業内容：スマートフォン向けゲームアプリの企画・開発・運営
公式サイト：https://global-gear.jp/
グローバルギア作品一覧：https://global-gear.jp/app.html
公式X：https://x.com/globalgear_jp
■Sun*について
会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）
所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F
代表者：代表取締役 小林 泰平
創立年：2013年
事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業
URL：https://sun-asterisk.com/