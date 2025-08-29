株式会社日本総合研究所

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中川典宜、以下：ソニーネットワークコミュニケーションズ）と株式会社日本総合研究所（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内川淳、以下：日本総研）は、福岡市が2025年（令和7年）5月に募集した国際ビジネスマッチングイベント企画・運営等業務委託提案競技にて共同提案を行い、最優秀提案事業者に選定されました。両社は、福岡市が主催する国際ビジネスマッチングイベント「RAMEN TECH -Global Summit 2025-」（期間： 2025年10月8～9日、場所： 福岡市大名エリア）の企画・運営業務として、グローバルで活躍するスタートアップなどを招致し、新たなビジネス創出につながる取り組みを推進します。つきましては、登壇するスタートアップなどの募集を開始しましたのでお知らせします。

福岡市主催の国際ビジネスマッチングイベントである「RAMEN TECH -Global Summit 2025-」は、グローバル展開を目指すスタートアップ関係者を一堂に集め、エコシステムとネットワークの交差を通じて新たなイノベーションとビジネスの創出を図ることを目的に、2024年「RAMEN TECH」として初めて開催されました。2025年度、「RAMEN TECH」（2025年10月5～12日）はビジネスに関連する他のイベントも含めて規模を拡大させ、国際ビジネスマッチングイベントの部分については「RAMEN TECH -Global Summit 2025-」と呼称することになりました。

「RAMEN TECH -Global Summit 2025-」では、テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニーであるソニーグループの事業会社と、研究開発型（ディープテック）、社会課題解決型（ソーシャル・インパクト）など数多くのスタートアップの成功を導いてきたコンサルティングファームが共創することで、参加者間の相乗効果を加速させます。両社が持つ知見や政府・大学・企業・スタートアップとの国際的なネットワークを生かしながら、参加者による投資・ビジネス環境、技術動向などの情報交換や協業を後押しし、アジアを中心としたグローバル展開を含めた、新たなビジネス創出を可能にします。

両社は、福岡市を出発点にした新しい価値の創出を目指し、福岡市と官民一体となって取り組んでまいります。

・「RAMEN TECH -Global Summit 2025-」では、登壇する団体・企業・スタートアップなどの募集を開始しました。詳細は、以下のサイトを参照してください。

日本語： https://ramen-tech.jp/global-summit/

英 語： https://ramen-tech.jp/en/global-summit/

・「RAMEN TECH」に関する情報は、以下のサイトにて順次公開していく予定です。

https://ramen-tech.jp/

＜会社概要＞

・ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーグループのインターネットサービス事業者として1995年に設立。高速光回線サービス「NURO 光」をはじめとする通信事業に加え、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業などを展開。「INFRASTRUCTURE of CHANGE 人類の変化を支える、インフラへ。」というビジョンのもと、ソニーのアセットを活用した多様な新規事業を推進しています。

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/company/

・株式会社日本総合研究所

日本総合研究所は、生活者、民間企業、行政を含む多様なステークホルダーとの対話を深めながら、社会的価値の共創を目指しています。シンクタンク・コンサルティング事業では、パーパス「次世代起点でありたい未来をつくる。傾聴と対話で、多様な個をつなぎ、共にあらたな価値をつむいでいく。」を掲げ、次世代経済・政策を研究・提言する「リサーチ」、次世代経営・公共を構想・支援する「コンサルティング」、次世代社会・市場を創発・実装する「インキュベーション」を、個人間や組織間で掛け合わせることで、次世代へ向けた価値創造を強力に推進しています。

https://www.jri.co.jp/company/

＜関連情報＞

福岡市｜国際ビジネスマッチングイベント企画・運営等業務委託提案競技の選定結果について(https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/g-startup/business/R7nd/globalstartup-r7nd-globalevent-teiankyogibosyu_2_3.html)