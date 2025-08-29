GIGABYTEから、GeForce RTX 5090搭載 外付けGPUボックス『GV-N5090IXEB-32GD』発売

シー・エフ・デー販売株式会社GV-N5090IXEB-32GD

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5090 グラフィックボード搭載の外付けGPUボックス『GV-N5090IXEB-32GD』を発売いたします。

- ハイエンドGeForce RTX 5090グラフィックボードをThunderbolt 5でノートPCに接続が可能に- GPU性能の向上により、ノートPCでもゲームプレイ、クリエイティブアプリケーション、AIアプリケーションのパフォーマンスアップ- オールインワンの水冷システムを搭載。240mmラジエーターと2基の120mmファン、水冷ポンプでグラフィックボードを強力に冷却- 耐熱、耐圧性能の高い頑丈なFEPチューブを採用しており、製品寿命と耐久性を向上

2025年8月30日発売です。

GeForce RTX 5090 外付けGPUボックス

GV-N5090IXEB-32GD | GIGABYTE(ギガバイト) NVIDIA GeForce RTX 5090 搭載 外付け水冷GPUボックス[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/999_1_c07716e4aee244e75285dc336a51009a.jpg?v=202508300555 ]

想定売価：\579,800前後(税込)

発売予定：2025年8月30日

詳細を見る :https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gv-n5090ixeb-32gd.html