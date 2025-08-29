ホールジー、デビュー・アルバム『BADLANDS』10周年記念特別エディション『Badlands（Decade Edition Anthology）』　8月29日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ホールジーのデビュー・アルバム『BADLANDS』の10周年を記念したアルバム『Badlands（Decade Edition Anthology）』を8月29日（金）に発売します。

ホールジーのデビュー・アルバム『BADLANDS』は、2015年8月28日にリリースされ、全米アルバム・チャートで初登場2位を獲得しました。「Ghost」「New Americana」「Colors」「Castle」などのシングルが収録されており、世界中で90億回以上のストリーミング再生を記録しています。

今作は『BADLANDS』の10周年を記念し、未発表のデモやレアトラックを収録した新たな特別エディションです。オリジナル・アルバム曲に加え、5曲のオーケストラ・バージョン、デモ、リミックス、レアトラック、デモトラックを含む33曲を一挙に収録した作品集となっており、デジタル配信とともに2枚組CDと1枚組LP、3枚組LPの形態でリリースされます。

LP盤『BADLANDS DECADE EDITION』は、ホールジー自身により再編成された内容で、完全新規のアートワークに、初めて「Gasoline」と「Hurricane」を収録しています。また、ホールジーが2019年に米ニューヨークのウェブスター・ホールで行ったパフォーマンスを収録した自身初のライブ・アルバム『Badlands (Live from Webster Hall)』も、今回2枚組LPとして発売します。

ホールジーは本作の10周年について「10年経ったなんて信じられない。過去10年間で多くのことが起こりましたが、『BADLANDS』は私の人生で最も興奮する音楽の旅でした。このアルバムが私の人生を変え、永遠に愛するファンたちに出会わせてくれたことを祝うために、今月多くの素晴らしい計画を立てています。これはまだ始まりに過ぎません。」とコメントしています。

Halsey - Colors

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=JGulAZnnTKA ]

Halsey - Gasoline (Official Music Video)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Z5-NDdyVBJw ]

Halsey『Badlands (Decade Edition Anthology)』

8月29日（金）発売

https://umj.lnk.to/Halsey_Badlands10

Halsey『Badlands (Live from Webster Hall)』

https://umj.lnk.to/BADLANDS_WebsterHall

