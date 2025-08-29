【ルイ・ヴィトン】エマ・ストーン、第82回ヴェネツィア国際映画祭の「Bugonia(原題)」プレミアにルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

第82回ヴェネツィア国際映画祭の「Bugonia(原題)」プレミアに、エマ・ストーンがルイ・ヴィトンのカスタムメイドドレスとハイジュエリーを着用して出席しました。

エマ・ストーンは、ストラップ付きの刺繍チュールビスチェドレスに、ツイストバルーンスカートと、サテンサンダルを合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「Awakened Hands, Awakened Minds(アウェイクンド ハンズ アウェイクンド マインズ)」の「パーセプション」より、1.07カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドをあしらったリングと、さらにメゾンのハイジュエリー・コレクション「ディープ タイム」の「ラプチャー」より、合計2.33カラットのラウンドカットのオレンジジルコン9石をあしらったイヤーカフも着用しました。

また、ビューティー・コレクション「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」より、「LV ルージュ 106 デューン エクスプローラー」を纏いました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

