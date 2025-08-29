【大丸神戸店】神戸北野ノスタがマルっと登場！？長田の魅力も再発見！？第11回「神戸市 (こうべいち)」開催決定

株式会社 大丸松坂屋百貨店

地元兵庫・神戸の味と雑貨とカルチャーが集結する

大好評企画「神戸市 (こうべいち)」を開催します。

第11回目となる今回の見どころは、北野異人館エリアに2024年秋にオープンした人気のグルメ複合施設「神戸北野ノスタ」がマルっと大丸神戸店に登場！前回大好評だった「NOSTAパンケーキサンド」をはじめ、辻口シェフが手掛けるショコラブランドも登場します。

また区制80周年を記念してレトロな街・長田の魅力にフューチャー！長田区のソウルフードやソウルドリンクを販売いたします。

古今にわたる神戸の魅力を神戸市(こうべいち)を通じてご堪能ください。

神戸北野ノスタがパワーアップして登場！

北野異人館エリアに建立する、歴史ある「旧北野小学校」を活用し、神戸最大の魅力の一つである”食”をテーマにした複合施設「神戸北野ノスタ」が前回よりもパワーアップして神戸市 (こうべいち) に登場します。神戸や兵庫の食材を活用したメニューや、地元企業コラボメニューが堪能できるとして人気を集めています。

今回はオススメブランドを4つご紹介します。

１.〈NOSTA CAFE〉

神戸の食材を使ったスイーツ・ドリンクが楽しめるカフェ。

看板商品の「NOSTAパンケーキサンド」はテレビ等でも数多く取り上げられています。

今回の神戸市 (こうべいち) では、大丸神戸店限定フレーバーや神戸市 (こうべいち)

初登場スイーツをお楽しみいただけます！

「NOSTA パンケーキサンド

神戸紅茶アップルティー」

1個：税込486円

【限定数】各日50

ふわふわの生地に、甘さ控えめのホイップをサンド。累計販売数15,000個を突破した神戸北野ノスタの目玉商品が、大丸神戸店限定味で登場。

「NOSTA チーズタルト (クリームチーズ味、チェダー＆モッツァレラ味、ゴルゴンゾーラ味)」

1個：税込400円～

濃厚なコクとなめらかな口当たりのチーズ、香ばしいクッキー生地のチーズタルトが登場。デザートやお酒のお供としても楽しめるような、甘味・酸味・塩味のそれぞれを感じられる、3種類をラインアップ。

２.〈LE CHOCOLAT DE H〉

世界的パティシエ・辻口博啓が手がけるショコラトリーが神戸市 (こうべいち) に初登場！

辻口シェフが手がけるショコラトリーは関西では神戸北野ノスタだけ。神戸の食材を使用した神戸限定商品をお楽しみください。

「黒ごまフィナンシェ」

1個：税込380円

香ばしく濃厚な味わいの兵庫県丹波市産黒ごまを

使用。淡路島産藻塩をアクセントにした絶妙な味わいのフィナンシェは神戸北野ノスタ店限定の

商品です。

「コフレドゥショコラ4粒入 (丹波黒ごまプラリネ、淡路島の藻塩キャラメル、ペルー 75%、レーヌ)」 税込2,250円

【限定数】各日10

地元の食材を使用した、神戸北野ノスタ店限定のボンボンショコラが大丸神戸店に登場。神戸限定のショコラは全国のファンが駆けつけるほどの人気。

３.〈マリアージュ ドゥ ファリーヌ〉

パンの世界大会3位になった中西智彦が手がけるベーカリーが待望の大丸神戸店初出店です！

「毎日食べても飽きないパン」を目指し、国産小麦の旨みを活かした生地と、兵庫・神戸の食材を使用した神戸ならではの味わいあるパンをお楽しみください。

「淡路バーガー」

税込460円

淡路島産の玉ねぎソテー、コロッケ、丹波の卵を使ったソースを使いボリューミーなバーガーに仕上げました。

「丹沢酵母食パンクルミレーズン」

税込430円

神戸・灘の地酒を使用し、甘さを引き立てたもちもち食感。フルーティーな味わいに焼き上げました。

４.〈神戸北野焙煎所〉

焙煎日本一 (JCRC2023優勝) を獲得した国内トップのバリスタが提供する〈心斎橋焙煎所〉の姉妹店が神戸北野ノスタに出店。希少価値の高いスペシャリティやオリジナルブレンドなど生豆の選定から焙煎、抽出、提供まで高いクオリティを誇り、本物の味をお届けします。六甲山蒸留所のウイスキー製造樽で熟成させた豆は〈神戸北野焙煎所〉の人気商品です。

「バレルエイジド(ウイスキー樽熟成)」

税込884円

六甲山蒸留所と共同開発したウイスキー樽熟成のバレルエイジドコーヒー。芳醇な香りと奥深い味わいをぜひ。

「コーヒーバッグ(バラエティセット)」

税込1,320円

神戸らしいモチーフをあしらったオリジナルコーヒーバッグ。手軽に美味しく淹れられるTバッグ

タイプで、簡単に本格コーヒーをご自宅で楽しめます。

区制80周年特別企画！長田をフューチャー☆

いまだに昭和のレトロな雰囲気を残し、若者からも注目を集めている「長田区」。

今回の神戸市 (こうべいち) では長田区制80周年を記念して、長田の魅力をお届け！

長田のソウルフードとソウルドリンクをご紹介します。

★ソウルフード★

「神戸長田牛すじぼっかけカレー」 税込864円

神戸長田地区で昔から親しまれてきた長田名物

「ぼっかけ」。区制80周年を記念して、長田区で創設されたエム・シーシー食品株式会社とコラボし、「ぼっかけ」を使用した「神戸長田牛すじぼっかけカレー」を販売いたします。スパイスの辛みとフルーティーな甘みが特徴のカレーに、ぼっかけをトッピングしてお楽しみください。

神戸オリジナルブランド〈コベピポ〉のイラストレーター、都あきこ氏が描いた長田の街並みをイメージしたオリジナルパッケージにも注目です。

★ソウルドリンク★

「アップル」１本：税込250円「神戸市ロゴ入りラムネ」1本：税込250円

神戸・長田で昭和27年創業の「兵庫鉱泉所」が製造し、70年以上前から販売されている瓶入りの長田区ソウルドリンク「アップル」を神戸市 (こうべいち) で販売いたします。

名前からリンゴジュースが連想されますが、風味はなんと「みかん」！

普段アップルが飲めるのは神戸市長田区の飲食店なので、この機会に大丸神戸店でお試しください。

また神戸は日本で初めてラムネが販売された場所だとも言われています。

そんな古くから神戸と繋がりの深いラムネと神戸市 (こうべいち) がコラボ！

神戸市 (こうべいち) ロゴのラムネが登場します。

※一部デザインが異なる場合がございます。

※売り切れの際はご了承ください。

その他、神戸・兵庫の名店が目白押し！

〈松鶴寿司〉

ひょうご海鮮つめとん瓶

ひょうごサーモン85g

税込1,188円

【限定数】各日30

【初登場】〈南京町 花梨麻婆飯店〉

牛すじ四川麻婆豆腐

400g：税込1,390円

【初登場】〈マックスイーツ〉

キャラメルブリュレミルフィーユ

1ホール：税込1,580円

【実演】〈劉家荘〉

大粒肉しゅうまい

6個入：税込648円

〈劉家荘〉

焼鶏

1/2羽：税込1,700円

【限定数】各日10