『ダンガンロンパ』と「ROUND1」のコラボイベント「ダンガンロンパシリーズ × ROUND1」が開催決定！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカとROUND1は『ダンガンロンパ』とのコラボイベントを開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）とROUND1（株式会社ラウンドワンジャパン、本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：川口英嗣）は、この度、2025年09月12日(金)～2025年12月14日(日)の期間、「ダンガンロンパシリーズ × ROUND1」を開催いたします。

2025年09月12日(金)よりROUND1にて「ダンガンロンパシリーズ × ROUND1」の開催が決定いたしました。

今回のイベントに向けて、イラスレーターの「しづ」さんによる、「スポーティルック」をコンセプトにした新規描き起こしを使用したグッズを多数ご用意いたしました。

期間中、新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布などを予定しております。

「ダンガンロンパシリーズ × ROUND1」

開催期間：2025年09月12日(金)～2025年12月14日(日)

開催場所：ROUND1 全店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「ダンガンロンパシリーズ × ROUND1」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/danganronpa/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【コラボイベント概要】

「ダンガンロンパシリーズ × ROUND1」では、様々な企画を実施いたします。各種キャンペーンの詳細情報はROUND1特設サイトをご確認ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、91店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー特典グッズをプレゼントいたします。

また、全国のスポッチャ53店舗でも同様の特典が付属するポップコーンを販売いたします。

■アレンジドリンク

全国のスポッチャ53店舗にて、ドリンクとトッピングアイスが選べるアレンジドリンクを販売します。

対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー特典グッズをプレゼントいたします。

■コラボパック

全国のボウリング96店舗、カラオケ91店舗、スポッチャ53店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック特典グッズをプレゼントいたします。

■コラボルーム

池袋店・中川1号線店・千日前店の3店舗にて、『ダンガンロンパシリーズ × ROUND1』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■カプセルトイ

池袋店・千種店・千日前店・調布駅前店・町田ジョルナ店の5店舗にて、コラボ限定のカプセルトイを販売いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング96店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリングスコア登録キャンペーン

全国のボウリング96店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコアコンペキャンペーンを実施いたします。該当条件を満たしたお客様には景品グッズをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■アミューズメントコーナーキャンペーン

全国のアミューズメント設置98店舗にて、オリジナルプライズ商品が登場いたします。

また、クレーンゲームに500円以上連続投入いただいたお客様へ特典グッズをプレゼントするアミューズメントマストバイキャンペーンを実施いたします。

■オリジナルフォトフレーム

期間中、ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism（リズム）」のデザインに、限定フレームが登場。

■SNSキャンペーン

ラウンドワン公式Xアカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はラウンドワンLIVE公式アカウントをご確認ください。

https://twitter.com/round1_fanevent

【オリジナルグッズ】

ROUND1の一部店舗にて、描き起こし等身イラスト（イラストレーター起用）・描き起こしちびキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

■販売店舗 ：合計3店舗

・池袋店（東京都）

・千種店（愛知県）

・千日前店（大阪府）

※上記3店舗以外の店舗ではグッズの販売は行っておりませんのでご注意ください。

■イベントグッズ購入特典

イベントグッズ購入特典として、オリジナルグッズ販売店舗にて関連グッズを1会計につき2,000円（税込）お買い上げごとに「特典ポストカード（全12種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※購入特典の「特典ポストカード（全12種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

■イベント会場限定・「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」限定BOX購入特典

本イベント、「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」限定で、次のトレーディング商品を1BOX購入につき1点、特典グッズをプレゼントいたします。イベント会場での配布は先着となりますことご了承ください。

・しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディンググリッター缶バッジ

・トレーディング ちびキャラ アクティビティver. ホログラム缶バッジ

※BOX購入特典はイベント会場と「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」で異なる絵柄になります。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

トレーディング商品 BOX購入特典の詳細はこちら

https://event.amnibus.com/danganronpa-round1/

■イベント販売グッズ情報

▼しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディンググリッター缶バッジ（全12種）

単品：550円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディングイラストカード（全12種）

単品：275円（税込）/BOX：3,300円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディングアクリルカード（全12種）

単品：715円（税込）/BOX：8,580円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディングミニアクリルスタンド（全12種）

単品：550円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディングダイカットステッカー（全12種）

単品：550円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼しづさんイラスト スポーティルックver. トレーディングアクリルキーホルダー（全12種）

単品：715円（税込）/BOX：8,580円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼しづさんイラスト スポーティルックver. BIGアクリルスタンド（全12種）

価格：各1,980円(税込)

▼しづさんイラスト スポーティルックver. 特大アクリルスタンド（全12種）

価格：各3,300円(税込)

▼しづさんイラスト スポーティルックver. B8硬質カードケース（全12種）

価格：各660円(税込)

▼しづさんイラスト スポーティルックver. A3マット加工ポスター（全12種）

価格：各880円(税込)

▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. ホログラム缶バッジ（全12種）

単品：550円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. アクリルキーホルダー（全12種）

単品：715円（税込）/BOX：8,580円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. アクリルスタンド（全12種）

単品：880円（税込）/BOX：10,560円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. ダイカットステッカー（全12種）

単品：550円（税込）/BOX：6,600円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ アクティビティver. イラストカード（全12種）

単品：275円（税込）/BOX：3,300円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ちびキャラ アクティビティver. B8硬質ケース（全12種）

価格：各660円(税込)

※価格は全て税込です。

※トレーディング商品はブラインドタイプとなります。絵柄は選べません。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては「購入制限について」をご確認ください。

※お客様のご来店状況により、整理券配布等を実施する場合がございます。

※整理券配布の実施や配布当日のご案内、商品の完売・追加等のお知らせは、各コラボグッズ販売店舗のXアカウントにてご案内いたします。

※購入特典の「特典ポストカード（全12種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。

※事後販売はECサイト「AMNIBUS」「ARMA BIANCA」「アニメイト」で実施を予定しております。事後販売情報については決定次第、各ECサイトにてお知らせいたします。

■購入制限について

・トレーディング商品は、各種お一人様1会計につきBOX1個分まで。

・オープン商品は、各種お一人様1会計につき2個まで。

※販売状況等によって、購入制限を変更させていただく場合がございます。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【イベントオリジナルグッズに関するお問い合わせ】

イベントオリジナルグッズに関するお問い合わせはお問い合わせフォーム(https://amnibus.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

【ROUND1に関するお問い合わせ】

株式会社ラウンドワンジャパン

住所：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号 なんばスカイオ23F

お問い合わせフォーム（https://www.round1.co.jp/cgi-bin/read.cgi）よりご連絡をお願いいたします。

Web：https://www.round1.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.